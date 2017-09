Iedereen is boos op Ryanair. En dat kost veel geld

De Ierse prijsvechter Ryanair maakt de afgelopen tijd al geen vrienden, maar ziet het aantal vijanden momenteel met de dag groeien. Na veel boze passagiers, ontevreden piloten en cabinepersoneel, heeft zich nu ook de Britse luchtvaartautoriteit CAA gemeld. Ryanair misleidt zijn klanten met verkeerde informatie.

De Civil Aviation Autority laat in niet mis te verstane bewoordingen weten dat Ryanair zich aan de wettelijke regels dient te houden. De topman O’Leary van Ryanair had gezegd dat passagiers, waarvan de vlucht is gecanceld, inmiddels 715.000 in getal, hun geld terug kunnen krijgen of naar een andere Ryanair vlucht overgezet kunnen worden.

De CAA zegt dat dit volstrekt onvoldoende is. Ryanair heeft de wettelijke plicht om passagiers van wie de vlucht, door chaos bij de prijsvechter, is afgelast, ook over te boeken op andere luchtvaartmaatschappijen. Dit probeerde O’Leary uit alle macht te verhinderen want dat brengt veel extra kosten met zich mee.

Compensatie De ceo van Ryanair biedt nu een voucher van 40 euro aan op Ryanair vluchten als goedmakertje. Ryanair is echter verplicht om de kosten van het ticket te vergoeden en een boete tot 600 euro te betalen als compensatie, tenzij iemand met een andere vlucht op tijd kan vliegen. De luchtvaartmaatschappij zegt dat de totale schade niet meer zal bedragen dan 25 miljoen euro. Maar als aan honderdduizenden passagiers het ticket terug moet worden betaald en honderden euro’s wettelijke compensatie dan ziet de rekening er heel anders uit en loopt in de honderden miljoenen euro’s. De luchtvaartautoriteit geeft Ryanair een laatste kans om de misleiding van klanten te corrigeren. Als dat niet snel gebeurt, opent de CAA een onderzoek waarbij een forse boete voor Ryanair tot de mogelijkheden behoort.