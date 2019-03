Iedereen gunt Jaap Stam zijn transfer naar Feyenoord

De man uit Kampen is amper een paar maanden in dienst van de laagvlieger of hij trekt alweer verder. “Ik ben blij dat ze het me gunnen, maar ik gun het mezelf ook,” zegt de hoofdpersoon even later zelf. “Zo vaak krijg je niet de kans om bij een topclub te werken.”

Bij PEC hadden ze liever gezien dat Feyenoord de nieuwe trainer officieel gepresenteerd had in De Kuip, nu werd alle tumult uitgestort op Zwolse bodem

Als de speaker de opstelling van de thuisclub afsluit met de naam van de trainer klinkt er geen afkeurend ­gefluit of boegeroep, maar gaat er een beschaafd applausje over de rangen van het stadion. Het besluit van Stam om straks na vijf maanden PEC Zwolle de club alweer achter zich te laten, wekt niet heel veel beroering in de hoofdstad van Overijssel. Hij wordt dan ook geen trainer van Go Ahead Eagles, maar van Feyenoord en stiekem zijn ze daar best trots op.

“Het is misschien jammer, maar zo werkt het nu eenmaal in het voetbal,” weet ook Namli. “Als je je kan verbeteren, dan ga je. Dat geldt voor trainers net zo goed.”

Rust Maar de manier waarop verdient niet de schoonheidsprijs, vinden ze bij PEC, waar zachtjes gemord wordt over de commotie die de aanstelling van Stam teweeg bracht bij de club in de gevarenzone. Ze hadden liever gezien dat Feyenoord de nieuwe trainer officieel gepresenteerd had in De Kuip, nu werd alle tumult uitgestort op Zwolse bodem en dat in de aanloop naar weer een belangrijke wedstrijd, zoals alle duels in deze fase van de competitie beladen zijn. PEC heeft de punten namelijk hard nodig. “Op deze manier werd het weer een hectische week, terwijl er juist rust nodig is om te kunnen presteren,” klinkt het bijna schuldbewust uit de mond van Stam, debet als hij was aan de ordeverstoring. Terwijl het sowieso al een rumoerig seizoen is bij PEC. Deels zelf opgewekt door in december John van ’t Schip z’n congé te geven, maar toen eenmaal een opvolger van formaat was aangesteld in de persoon van Stam hoopten de beleidsbepalers in alle rust te kunnen werken aan prioriteit 1: het behoud van PEC Zwolle voor de eredivisie.

Advocaat Een pretentieus aandelenplan werd door voorzitter Adriaan Visser naar een stoffige la verwezen, maar helaas had de preses buiten de KNVB en Feyenoord gerekend. De voetbalbond verplaatste eerst de wedstrijd van PEC tegen Ajax van 2 naar 13 maart om de Amsterdammers een optimale preparatie te geven voor het CL-duel met Real Madrid, toen de gesprekken en de arbitragezaak daarover verstomden, kwam Feyenoord de rust verstoren met een niet te weigeren aanbod voor de trainer van Zwolle. Nadat ijzervreter Dick Advocaat vriendelijk bedankte voor de eer kwam technisch directeur Martin van Geel vreemd genoeg uit op een veel minder ervaren coach als Stam, die enkel vanwege zijn mentaliteit wel past in het plaatje van Feyenoord-coach. Diens onverzettelijkheid, vooral opgebouwd in zijn actieve carrière bij een keur aan topclubs, moet de Feyenoord-top aangesproken hebben toen ze na Advocaat op zoek gingen naar een geschikte invulling van de vacature. Ook tegen AZ bleek weer dat een juiste mentaliteit een groot deel van het werk is, zeker in de eredivisie. Waar de bezoekers juist veel te slap aan het duel begonnen, pakte het PEC van Stam de zaken veel voortvarender aan. Maar juist op dat moment kwam het grote manco van de ploeg om de hoek kijken: de offensieve onkunde om van een kans een goal te maken. PEC behoort met zijn 27 treffers niet voor niets tot de meeste impotente ploegen van de eredivisie. Spelers als Lennart Thy en Mike van Duinen verzetten bergen werk, maar ontberen killersinstinct. Omdat AZ in de tweede helft weigerde te scoren, kwam er uiteindelijk een vrij onverteerbare 0-0 op de borden. Teleurstellend, vonden beide trainers. Maar heel stiekem was Stam best blij dat hij zijn toekomstige werkgever, verwikkeld met AZ in de strijd om plek drie, een dienst had bewezen. Stam: “Maar nu iedereen z’n zegje over mij en Feyenoord gedaan heeft, hoop ik dat de rust hier weerkeert. Vanaf nu gaat het nog maar over één ding en dat is PEC Zwolle in de eredivisie houden.” Hij moet er ook niet aan denken: als gedegradeerde trainer straks binnenstappen bij Feyenoord.

Van den Brom is teleurgesteld

Afgaande op het duel met PEC Zwolle kunnen het nog lange maanden worden voor John van den Brom, afzwaaiend trainer van AZ. De bekeruitschakeling onlangs tegen Willem II, en de daarmee gepaard gaande verdamping van het laatste uitzicht op een prijs, leek nog na te dreunen in de AZ-gelederen. Ongeïnspireerd en lusteloos ploegde de basis-elf zich een weg door de eerste helft, waarbij keeper Marco Bizot het elftal op de been hield. In de tweede helft werd het verschil op de ranglijst iets duidelijker in kaart gebracht, maar het bleef erg pover tot ergernis van Van den Brom. “Dit was teleurstellend, uiteindelijk mag je zelfs blij zijn met 0-0. Beide keepers blonken uit, dat zegt genoeg. We dachten en hoopten de lijn uit de tweede helft tegen Fortuna Sittard door te trekken, maar dat is niet gelukt.”

