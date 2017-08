Icoon Kalasjnikov krijgt standbeeld in Moskou

De sculptuur van de man die het bekendste wapen ter wereld ontwierp, de AK-47, wordt half september onthuld in Moskou, niet ver van het Kremlin.

De maker van het zeven meter grote standbeeld, Salavat Tsjerbakov, stelt dat de wapens van Kalasjnikov zijn ontworpen 'om het kwaad te bestrijden'.

Kalasjnikov geniet al veel langer een heldenstatus in Rusland. Drie jaar geleden werden er 350.000 postzegels verspreid wegens zijn overlijden. De man die op 93-jarige leeftijd stierf, kreeg de hoogste onderscheiding van het land, Ridder in de Orde van Sint Andreas.

De verering van Kalasjnikov past in een groeiende beweging in Rusland, aangevoerd door het Kremlin, die graag de nadruk legt op successen uit het verleden. De AK-47 werd in 1949 in gebruik genomen door het Sovjetleger en vervolgens verspreid door de hele Sovjet-Unie.

Nieuw wapen

Overigens wordt de fabrikant van het wapen in Europa en de Verenigde Staten geweerd. Na de annexatie van de Krim stelden de EU en de VS sancties in. Maar tot nog toe lijkt Kalasjnikov daar weinig last van te hebben. In Azië is de wapenfabrikant populairder dan ooit. En het bedrijf blijft zichzelf opnieuw uitvinden. Het presenteerde deze week op een grote wapenshow in Moskou zijn nieuwste product: de Shchit, een voertuig dat is ontworpen om rellen uiteen te drijven.

De Shchit. © AP

Of de oude Kalasjnikov alle aandacht zou hebben gewaardeerd, is twijfelachtig. In 2013, het jaar van zijn overlijden, schreef hij in een brief: 'Als mijn geweer mensen van het leven beroofde, kan het dan zijn dat ik als een christelijk en orthodox gelovige, verantwoordelijk ben voor hun dood?'