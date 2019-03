Hypotheekomzet piekt terwijl het aantal hypotheken daalt

Voor heel 2018 kwam de hypotheekomzet uit op 106 miljard euro, 5 miljard euro meer dan in 2017. Daarmee loopt de groei wel terug. In 2016 was nog sprake van een totale omzet van 81 miljard euro, terwijl op het dieptepunt van de malaise op de woningmarkt in 2013 voor slechts 37 miljard euro aan hypotheken werd verstrekt. In 2007 lag de omzet nog hoger dan vorig jaar, namelijk op 115 miljard euro.

Oversluiters Opvallend is dat de gestegen omzet gepaard gaat met een daling van het aantal verstrekte hypotheken. In 2017 werden er 353.000 hypotheken uitgegeven, vorig jaar daalde dat licht naar 346.000. Dat de omzet toch hoger uitkwam lag aan de forse stijging van de gemiddelde hypotheekwaarde. Vorig jaar kwam die uit op ruim 306.000 euro, een stijging van 7,2 procent, en de hoogste gemiddelde hypotheeksom ooit. Uit de cijfers wordt ook duidelijk dat de hypotheekmarkt steeds meer wordt gedreven door oversluiters, terwijl starters en doorstromers juist flink dalen. Werden er in 2017 nog 104.000 hypotheken uitgegeven aan starters, vorig jaar was dat met 12 procent gedaald naar 91.000. Het aantal doorstromers liep met 8 procent terug, van 171.000 naar 158.000. Het aantal oversluiters steeg juist spectaculair naar 96.000 in 2018 (+23 procent). “Hiermee is het aantal oversluiters hoger dan ooit tevoren”, zegt Joppe Smit van IG&H. “Dit wijst erop dat hypotheekverstrekkers er niet goed in slagen om bestaande klanten aan zich te binden.”

Groei loopt terug Ondanks de recordomzet in 2018 lijkt de groei weg te vloeien voor hypotheekaanbieders. De stijging ten opzichte van 2017 kwam uit op 4,9 procent – veel lager dan in de voorgaande jaren. En waar normaal gesproken de omzet in het vierde kwartaal aanmerkelijk hoger ligt dan in andere kwartalen, kwam die in 2018 maar nipt uit boven het derde kwartaal. Volgens Smit van IG&H is dit te wijten aan een minder sterke groei van de hypotheeksom, terwijl het aantal verstrekte hypotheken wel blijft dalen. Van alle verstrekte hypotheken nemen de drie grootbanken precies de helft voor hun rekening en dat is het laagste marktaandeel sinds het eerste kwartaal van 2016. Vooral ABN Amro (-1,55 procentpunt) en ING (-0,89) veroorzaken die daling, terwijl Rabobank juist het marktaandeel ziet toenemen (+0,78). Grootste stijgers zijn hier Nationale Nederlanden (+2,05 procentpunt) en NIBC (+1,82). Aegon (-3,31 procentpunt) is de grootste daler.

