Hyballa ontslagen bij NEC, Pothuizen bij trainersstaf

Pothuizen is niet volledig gediplomeerd als trainer. Volgens algemeen directeur Bart van Ingen is het de bedoeling nog deze week een vervanger van Hyballa aan te stellen. "We zoeken intern en extern naar kandidaten, we houden alles opties nog even open."

Lees verder na de advertentie

Volgens Van Ingen was het 'een ontzettend zwaar besluit' om vervroegd afscheid te moeten nemen van Hyballa. "Hij heeft er alles aan gedaan om betere resultaten te behalen, maar we zien geen uitgangspunten meer voor verbetering in het proces om een langer verblijf in de eredivisie te realiseren."

De 41-jarige Hyballa was bezig aan zijn eerste seizoen bij NEC. Van de laatste dertien wedstrijden werden er twaalf verloren. Alleen tegen Heracles Almelo pakte NEC drie punten (3-1). Door deze reeks staat NEC op de voorlaatste plaats.

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.