Huntington-patiënt die een medepatiënt met heet water doodde, herinnert zich niets meer

“Heeft u Jet met water overgoten?”, vraagt de rechter.

“Klopt”, zegt D.

De rechter: “Weet u nog wat er gebeurd is?”

D: “Dat weet ik niet meer”.

De rechter: “Kan het zijn dat het water uit de waterkoker kwam?”

D: “Ja”.

De rechter: “Weet u dit omdat u het zich allemaal zelf herinnert of omdat uw advocaat het u verteld heeft?”

D: “Omdat mijn advocaat het verteld heeft”.

Peter D. stond gisteren terecht in Den Bosch voor doodslag van een medepatiënt in de Eindhovense zorginstelling Landrijt. Zij overleed aan haar brandwonden. De rechters zitten in een lastig parket. De verdachte is zowel gevaarlijk als ziek: hij heeft de ziekte van Huntington, waaruit onder andere psychiatrische problemen voortkomen die kunnen leiden tot agressie.

Doordat de ziekte de hersenen aantast, is de rem op het gedrag weg. Dan kan opeens de vlam in de pan schieten. Raymund Roos, LUMC

Vlam in de pan Nederland telt ongeveer 1700 patiënten met de hersenziekte huntington, weet Raymund Roos van de neurologie-afdeling in het Leidse UMC. “De mate van agressie verschilt per patiënt. Doordat de ziekte de hersenen aantast, is de rem op het gedrag weg. Dan kan opeens de vlam in de pan schieten.” Van slaan met deuren tot een mes op iemands keel: Roos zag het allemaal voorbijkomen. Verdachte D. was ooit een normale man met vrouw en kinderen. Maar toen de ziekte zich in hem nestelde, net zoals dat bij zijn vader gebeurd was, veranderde zijn gedrag. Het kwam zover dat hij zijn eigen vrouw probeerde te verstikken met een kussen. De officier van justitie is er aan het begin van de zaak nog van overtuigd dat D. begrijpt waarom hij tegenover de rechters zit. Als zij het warrige gesprek dat hij voert met de rechters aanhoort, staat ze op. In plaats van een eis voor doodslag mee te delen, vraagt zij schorsing van vervolging aan. Dat gebeurt bijna nooit. Het betekent dat de zaak op de plank komt te liggen en daar pas vanaf komt als de situatie van de verdachte verbetert. Dat is zeer onwaarschijnlijk. De rechters gaan na lang beraad mee in het voorstel. Als iemand zijn eigen rechtszaak niet begrijpt, is dat een wettelijke grond waarop de vervolging mag worden stopgezet Als iemand zijn eigen rechtszaak niet begrijpt, is dat een wettelijke grond waarop de vervolging mag worden stopgezet.