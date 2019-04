Humberto Tan en nog 2880 Nederlanders, onder wie veel Arubanen, krijgen koninklijke onderscheiding

2881 mensen krijgen dit jaar een koninklijke onderscheiding: 1008 vrouwen en 1873 mannen. De meerderheid krijgt een lintje voor langdurig vrijwilligerswerk (voor een vereniging, kerk of organisatie) en een aantal vanwege bijzondere diensten die ze tijdens hun werk hebben verricht.

Opvallend is de stijging in het aantal onderscheidingen in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Zo gaat er een lintje naar Desiree Eldering. Zij beschermt al jaren de wilde ezels op Aruba, de dieren dreigen daar uit te sterven. Naast Eldering zijn nog 34 Arubanen gedecoreerd. Een stuk meer dan de acht van vorig jaar.

“Dat zoveel mensen op Aruba een onderscheiding krijgen is het resultaat van een actieve decoratiecommissie met nieuwe leden”, zegt Harold Kerkhof van het Kapittel voor de Civiele Orden, het staatsorgaan dat adviseert over de lintjes. Op Curaçao krijgen veertien mensen een lintje, op Bonaire één en op Sint Maarten drie. “Een deel van de gedecoreerden daar wist al dat ze een lintje krijgen. Dat heeft te maken met de kledingcode bij de uitreiking. Als ik het goed heb begrepen doen ze iets met witte handschoentjes”, zegt Kerkhof.

Held bij de politie

Van alle mensen die een onderscheiding krijgen zijn de meesten benoemd tot één van de graden in de Orde van Oranje-Nassau. Achttien zijn benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw en politieagent Engberts uit Houten ontvangt als enige de Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon. Hij is vorig jaar tijdens een brand in een appartementencomplex in Utrecht naar binnen gegaan om potentiële slachtoffers te redden. Hij raakte daarbij zelf gewond aan beide benen.

Björn Kuipers in training. De scheidsrechter is nu Officier in de Orde van Oranje-Nassau. © ANP

In Noord-Brabant zijn de meeste lintjes uitgereikt, aan 536 personen, in Zuid-Holland zijn dat er 522 en in Gelderland 398. Ook bekende persoonlijkheden zijn verrast. Zo krijgt televisiepresentator Humberto Tan een onderscheiding vanwege zijn vrijwilligerswerk voor onder andere de Stichting Wereld Natuurfonds. Voetbalscheidsrechter Björn Kuipers wordt benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau voor zijn voorbeeldfunctie in de voetbalwereld.