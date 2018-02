Hulpverleners geven een maaltijd in ruil voor seksuele tegenprestatie

Trouwen met een lokale hulpverlener in ruil voor een maaltijd. Voor vrouwen in het door oorlog geteisterde Syrië is dat soms de enige manier om aan eten te komen. Uit een recent VN-rapport blijkt dat seksuele intimidatie bij uitdeellocaties van hulporganisaties steeds vaker voorkomt.

Lees verder na de advertentie

Zeker vrouwen en kinderen zijn kwetsbaar, zelfs voor mensen die hen zouden moeten helpen Unicef

Vooral vrouwen zonder man aan hun zijde, zoals weduwen, gescheiden of ontheemde vrouwen, zijn kwetsbaar. Hulpverleners vragen regelmatig hun telefoonnummer of geven alleen goederen in ruil voor een seksuele tegenprestatie. Uit angst voor reputatieschade gaan sommige vrouwen maar helemaal niet meer naar de uitdeelpunten toe.

Het misbruik vindt voornamelijk plaats bij lokale partners die namens tientallen VN- en andere internationale hulporganisaties in Syrië werken. Een woordvoerder van de VN-vluchtelingentak (UNHCR) laat weten dat het geen seksuele uitbuiting tolereert. Maar in een oorlogssituatie bestaat altijd het risico dat dit wel gebeurt.

"De suggestie dat de VN controle hebben over de situatie in een oorlogsgebied, en deze controle aan en uit kan zetten, is simplistisch en staat los van de werkelijkheid", aldus de woordvoerder.

Risico Unicef laat in een reactie weten geen meldingen te hebben ontvangen van seksueel misbruik bij de lokale partners waar het mee samenwerkt, maar is zich ervan bewust dat seksuele exploitatie een risico is in conflictgebieden. "Zeker vrouwen en kinderen zijn kwetsbaar, zelfs voor mensen die hen zouden moeten helpen", aldus de woordvoerder van de VN-kinderorganisatie. Zelfs één fout is een fout te veel en zeer alarmerend UNHCR Onder andere vanwege deze oorlogssituatie werken internationale organisaties samen met lokale partners. Plaatselijke hulpverleners hebben toegang waar ingevlogen buitenlandse medewerkers die niet hebben, en zij weten veel meer van de situatie af. Bovendien zijn samenwerking en kennisuitwisseling belangrijk, aldus de organisaties. Dat betekent dat lokale chauffeurs de vrachtwagens rondrijden met zeep, voedselpakketten en dekens. En dat medewerkers van lokale organisaties met de kinderen spelen en tekenen om de beelden van oorlog te verwerken. De internationale hulporganisaties leveren het plan van aanpak en de benodigde middelen. Om seksueel misbruik tegen te gaan, eisen VN-organisaties dat de aangesloten partners zich aan de gedragscodes houden die in hun contract zijn vastgelegd. Ze hanteren een zero tolerance voor seksueel wangedrag. "Zelfs één fout is een fout te veel en zeer alarmerend", aldus de woordvoerder van UNHCR. Ondanks deze aanpak, lijkt de situatie sinds 2015 - toen de eerste meldingen van seksuele intimidatie aan het licht kwamen - niet verbeterd. Dat komt door het gebrek aan mogelijkheden voor slachtoffers om hun verhaal te doen, aldus het VN-rapport. UNHCR ondernam naar eigen zeggen al drie jaar geleden actie. Zo gaf de zij extra trainingen aan de lokale partners, er kwam een netwerk van contactpersonen voor de slachtoffers en houdt ze aangesloten partijen in de gaten via toezicht door derden.