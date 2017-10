Hulpverlener had fout beeld bij flatbrand Diemen

Hij wist niet dat er een tweede trappenhuis was en interpreteerde opmerkingen van de brandweer over rookontwikkeling daarom verkeerd, schrijft het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) na onderzoek.

Pas uren na de brand, toen de brandweer alweer vertrokken was, werden er nog twee slachtoffers gevonden op de elfde en twaalfde verdieping de flat. Een was zwaargewond, de andere al overleden. Waarschijnlijk hebben beiden geprobeerd te vluchten via het centrale trappenhuis, maar zijn ze vanwege de rook terug naar boven gegaan.

Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland kondigde direct een onderzoek aan naar hoe het kon gebeuren dat de brandweer de twee slachtoffers niet heeft opgemerkt. Nu blijkt dat er alleen besloten is om de eerste zeven verdiepingen te ontruimen, schrijft het IFV, die de opdracht voor het onderzoek kreeg. De Officier van Dienst zag geen reden om ook de bovenste verdiepingen te doorzoeken, omdat geen van de gevluchte bewoners zichtbaar door rook gelopen was, er geen signalen waren van vermissingen en de rook in het vluchttrappenhuis meeviel.

De flat voldeed weliswaar aan de eisen voor brand­vei­lig­heid, maar een ont­rui­mings­plan ontbrak