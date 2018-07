Hulporganisaties doen veel te weinig tegen misbruik

“Hoewel er actoren in de hulpgemeenschap zijn die misstanden proberen aan te kaarten, heeft de meerderheid een lakse houding, op het randje van medeplichtigheid”, schrijft het Britse comité van Lagerhuisleden.

Het rapport volgt op berichtgeving over seksueel wangedrag door hulpverleners. In februari kwam The Times met het nieuws dat Oxfam-medewerkers in 2010 en 2011 in Haïti seksfeesten organiseerden met prostituees en daarop volgde de ene na de andere onthulling. Bij veertig organisaties (waaronder Artsen zonder Grenzen, Save the Children, Plan International en het Internationale Rode Kruis) en ­negen vredesbataljons zijn wantoestanden vastgesteld.

Melden Seksueel geweld, uitbuiting en misbruik zijn endemisch in de hulpbranche, stelt het rapport. De betrokken organisaties hebben de afgelopen maanden nieuwe werkwijzen ingevoerd om wangedrag aan te pakken, maar die zijn volgens het IDC nog weinig succesvol. Geldgebrek is vaak het excuus. “Dit nieuwe beleid is welkom, maar komt veel te laat. De sector weet al jaren van het probleem, maar lijkt pas in actie te komen als er een crisis is”, staat in het rapport. Ingrijpen komt vooral voort uit angst voor reputatieschade. “Hoe onoverkomelijk dit ook lijkt, er moeten oplossingen voor deze horror worden gevonden”, verklaart Stephen Twigg, voorzitter van het IDC. Er zou een wereldwijd register voor aantijgingen tegen hulpverleners moeten komen. Mensen die hulp ontvangen, moeten op hun rechten worden gewezen. Seksueel misbruik moet eenvoudiger te melden zijn en daders moeten worden gestraft. Het rapport is volgens Caroline Thomson, voorzitter van Oxfams raad van toezicht, pijnlijk om te lezen. Ze verontschuldigt zich ervoor dat Oxfam de kwetsbare vrouwen in Haïti niet heeft beschermd. Kevin Watkins, de baas van Save the Children UK, zegt tegen de BBC dat er fouten zijn gemaakt bij de afhandeling van klachten over seksuele intimidatie.

Geen hulporganisatie is immuun voor misbruik Het seksschandaal bij Oxfam is geen incident. Hulpverlenende organisaties moeten zich continu wapenen tegen misbruik door hun werknemers.