Hulpkonvooi laadt goederen uit in Oost-Ghouta, staatsomroep meldt vertrek van strijders

Oost-Ghouta is een van de laatste gebieden die in handen zijn van de rebellen. De afgelopen drie weken kreeg de regio te maken met de zwaarste aanvallen door het Syrische leger sinds het begin van de burgeroorlog zo’n zeven jaar geleden.

Lees verder na de advertentie

Volgens hulp­or­ga­ni­sa­tie Artsen zonder Grenzen zijn sinds het offensief al meer dan duizend doden gevallen en raakten ruim 4800 mensen gewond.

Het had heel wat voeten in de aarde om de hulpgoederen ter plekke te krijgen. Eerder deze week keerde het hulpkonvooi vervroegd terug, nadat het onder vuur van regeringstroepen was komen te liggen. De hulpgoederen waren de eerste die er kwamen sinds regeringstroepen in februari een offensief tegen de belegerde enclave zijn begonnen.