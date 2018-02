Hulpclubs zijn bang voor schade door seksschandalen

Na de filmwereld, de kunst, de sport, de politiek en het zakenleven heeft de #MeToo-storm nu ook de ontwikkelingshulp bereikt. En de verhalen over seksueel misbruik treffen de hulporganisaties hard.

Sinds de onthulling van de Britse krant The Times over orgiën met prostituees die in 2011 werden georganiseerd door de toenmalig Oxfam-manager op Haïti buitelen de bekentenissen over elkaar heen. Artsen zonder Grenzen, Save the Children, Plan International, het Internationale Rode Kruis, de ene na de andere organisatie moet toegeven dat ook bij hen misbruik heeft plaatsgevonden.

“Het is een vreselijke toestand”, zegt Peter Lanjouw, hoogleraar ontwikkelingseconomie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. “Het is voor de hulporganisaties ontzettend belangrijk om een goed imago te hebben.”

Weinig sympathie

In Nederland worden de zorgen nog vergroot doordat de ontwikkelingshulp hier de laatste jaren toch al onder druk staat. De sympathie voor ontwikkelingshulp is in Nederland in vergelijking met omringende Europese landen ook relatief gering. Uit vrees de steun van de subsidieverstrekkers, donateurs en vrijwilligers te verliezen zijn veel hulpclubs als de dood voor reputatieverlies.

“Veel hulporganisaties weten best wat er misgaat in het veld”, zegt hoogleraar Lanjouw. “Maar ze delen die informatie niet met elkaar, omdat ze hun imago niet willen beschadigen. Alles moet mooi en succesvol zijn.” Volgens Lanjouw is dit waarschijnlijk ook de reden waarom Oxfam het misbruik in eerste instantie zo stil mogelijk heeft gehouden. “Oxfam is niet zo heel afhankelijk van donateurs, omdat de organisatie veel subsidie krijgt, maar ook dat overheidsgeld kan in gevaar komen als er ophef ontstaat onder de bevolking. Dat blijkt nu ook wel.”

Velen in de sector vrezen ook dat de misbruikonthullingen het debat over het nut van ontwikkelingshulp weer zullen doen oplaaien. In Groot-Brittannië gebeurt dat inmiddels ook al.