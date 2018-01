Huizenbezitter wiens hypotheek afloopt, laat duizenden euro's liggen

Snel oversluiten nu de hypotheekrente historisch laag is? Daar denkt het gros van hypotheekbezittend Nederland heel anders over, ontdekte belangenclub Vereniging Eigen Huis op basis van eigen onderzoek. Zeker negentig procent van de huizenbezitters van wie de rentevasteperiode onlangs afliep, bleef bij dezelfde geldverstrekker. Meer dan de helft van deze trouwe klanten overwoog een overstap niet eens, blijkt uit het vanochtend gepubliceerde onderzoek.

Een gemiste kans, zegt Manon van Essen van de Vereniging Eigen Huis. Want huizenbezitters lopen een hoop geld mis. “Veel van de respondenten die we spraken sloten hun hypotheek vlak voor de crisis af. Toen was de hypotheekrente nog zo’n vijf procent. De meeste mensen zijn dan ook aangenaam verrast als ze van hun geldverstrekker een lagere rente krijgen aangeboden. Maar het kan nog lager.”

Aflossingsvrije hypotheek

Tachtig procent van de huizenbezitters die besloot alles bij het oude te laten, prijst zich gelukkig met een hypotheekrente van minder dan drie procent. Maar, zegt Van Essen, had deze groep een hypotheekadviseur geraadpleegd, wat gestruind op het internet, of desnoods bij vrienden en kennissen geïnformeerd, dan was zij nog goedkoper uit. Van Essen: “Dat een hele grote groep niet eens nadenkt over de rentevoorziening is om een andere reden heel zorgwekkend. Dit betekent dat mensen met een aflossingsvrije hypotheek dus ook niet nadenken over hoe ze hun hypotheekschuld gaan aflossen en zo toekomstige risico’s gaan afdekken.”

Waarom een groot deel van de huizenbezitters vrijwel ondoordacht akkoord gaat met de verlenging die de huidige geldverstrekker aanbiedt, is niet onderzocht. Karin Polman, directeur van de bank Florius, heeft er wel ideeën over. Veel banken en geldverstrekkers informeren hun klanten onvoldoende. "De klant krijgt drie maanden van tevoren een brief opgestuurd. Maar vaak is niet duidelijk wat ze nou precies met die informatie over de aflopende rentevaste periode moeten." Florius biedt die extra informatie wel en merkt dat 70 procent van de klanten daar gebruik van maakt. Weliswaar blijft een groot gedeelte van de klanten bij de bank, maar ze zijn volgens Polman wel beter geïnformeerd. "Veel andere banken bieden die extra informatie niet.

Van Essen denkt ook dat de vrees voor een boete mee kan spelen bij het besluit niet over te stappen. “Die krijg je alleen als je overstapt voor de rentevaste periode afloopt, maar het kan zijn dat mensen dat niet weten.” Of de angst voor hoge kosten en veel gedoe. Wie kiest voor een nieuwe geldverstrekker wordt opnieuw getoetst, moet een taxateur in handen nemen, een notaris en wellicht ook een hypotheekadviseur. Kosten die al snel kunnen oplopen tot een paar duizend euro. Dan zijn er nog de ingewikkelde voorwaarden waar nieuwe klanten soms worden geconfronteerd. Denk aan een verplichte levensverzekering.