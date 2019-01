Huizen zijn zo duur, dat kopers er niet meer op willen - of kunnen - bieden

De grootste prijsstijgingen op de woningmarkt lijken voorbij: consumenten willen of kunnen niet meer meebieden op de duurder wordende woningen. Dat blijkt uit kwartaalcijfers van de Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs (NVM).

Een zorgenkind blijft de nieuwbouw. Net als in 2018 zullen ook dit jaar de benodigde nieuwbouwaantallen niet worden gehaald, zegt de NVM.

Voor het eerst in ruim vier jaar stijgt het aantal woningen dat te koop staat. Dat komt vooral doordat er meer mensen hun huis te koop zetten, zegt NVM-voorzitter Ger Jaarsma. “Ook de hoge prijzen zorgen voor meer aanbod.” Want potentiële kopers haken door die hoge prijzen af, waardoor woningen langer te koop blijven staan, blijkt uit de kwartaalcijfers. Net zo opvallend: prijsstijgingen van boven de 10 procent zijn niet langer vanzelfsprekend, zegt Jaarsma.

Dat tekort heeft invloed op de prijs van deze nieuwbouwhuizen. In een jaar tijd steeg de prijs van nieuw gebouwde woningen met bijna 14 procent. Naast het woningtekort stuwt ook het tekort aan bouwvakkers de prijs op. Net als de oplevering van gasloze woningen. Jaarsma: “Zowel de vraag als de interesse van consumenten in nieuwbouwhuizen is groot, maar zodra onze makelaars met prijslijsten komen, haken de potentiële kopers meteen af. Vooral in de vier grote steden zien we dat gebeuren.”

De oververhitting op de huizenmarkt lijkt af te nemen, signaleert Jaarsma. Maar, zegt hij ook, daarmee is de gekte op de woningmarkt nog niet voorbij. Op de markt met reeds gebouwde huizen gaat het steeds beter, maar de nieuwbouw verkeert nog altijd in zwaar weer. “Waar we zeker 80.000 nieuwbouwwoningen per jaar nodig hebben, blijft ook dit jaar de teller steken op minder dan 70.000 woningen”, zegt Jaarsma. Daardoor blijft het tekort aan woningen bestaan.

Consumenten hebben, na jarenlange prijsstijgingen, net zo weinig vertrouwen in een succesje op de huizenmarkt als tijdens het crisisjaar 2013. In Amsterdam stijgen de prijzen daardoor voor het eerst in jaren minder hard dan in de rest van Nederland.

Graadmeter

Volgens Jaarsma is er nog steeds een duidelijk onderscheid tussen de markt in de Randstad en de rest van het land. Vooral in de steden stijgen de prijzen minder hard. Met de hoofdstad voorop. “Uit het verleden blijkt dat Amsterdam de graadmeter is voor wat er in de rest van Nederland gaat gebeuren”, zegt Jaarsma. Die afvlakkende groei in de hoofdstad, verwacht hij, zal zich als een olievlek over het land verspreiden.

In de laatste maanden van het jaar hadden kopers de keuze uit 3,6 huizen. In grote steden als Amsterdam en Den Haag was er minder keuze, uit nog geen drie woningen.

In andere gebieden hadden kopers meer keus. Nu zijn Groningen (stad), Zuid-Kennermerland en de Zaanstreek de meest gewilde regio’s op huizensite Funda. Er is in de top drie voor het eerst geen plaats voor Amsterdam.

Ook opvallend: de NVM-makelaars geven aan dat de helft van de bezichtigen in Amsterdam in het Engels gedaan wordt. Voor starters is er nog steeds slecht nieuws. “Hun positie is nog altijd kansloos in de Randstad, in de andere gebieden gaat het goed. Het afgelopen jaar is er wat dat betreft niets veranderd.”