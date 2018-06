Huiswerk voor Marokko na anti-climax tegen Iran

Op de dag van het zoet, het Suikerfeest, kreeg Marokko het zuur in de openingswedstrijd van het WK in Rusland. De ploeg van de Franse bondscoach Renard verloor vanavond in blessuretijd van Iran (0-1) nadat invaller Bouhaddouz de bal knullig achter zijn eigen doelman kopte.

Lees verder na de advertentie

Diverse Marokkaanse spelers lagen na afloop verslagen op de grond

Dat was een grote teleurstelling voor de ‘Leeuwen van de Atlas’. Diverse Marokkaanse spelers lagen na afloop verslagen op de grond in de gloednieuwe Zenit Arena (met een kostenpost van 1,5 miljard euro het duurste stadion dit WK). Die ontgoocheling was begrijpelijk. De wedstrijd was zowel door Renard als zijn collega-bondscoach van Iran (Queiroz) bestempeld als een finale, omdat de toplanden Portugal en Spanje zich ook in Groep B bevinden. Verlies in de openingswedstrijd zou de kansen op een plek in de achtste finales behoorlijk doen slinken.

De anti-climax was eveneens groot vanwege het spelbeeld. Marokko, met vier in Nederland geboren voetballers in de basis (Nordin Amrabat, Ziyech, El Ahmadi en Boussoufa), begon furieus tijdens de opening van de eerste WK-deelname sinds 1998. Met een hoog baltempo, felle duels en veel energie nam Marokko het initiatief tegen Iran. Het leidde meteen tot kansen. Ziyech (maaide over de bal), Harit (schot) en Benatia (inzet na een scrimmage) waren dichtbij de openingstreffer.

Dat doelpunt viel niet. Iran, met AZ-speler Jahanbakhsh in de basiself, loerde op de counter, wat ook lukte als de concentratie even verslapte bij Marokko. Zo verscheen Azmoun voor de Marokkaanse keeper Munir, maar de Iraanse spits mikte op het lichaam van de doelman.

Eendimensionale voetballers In de tweede helft viel het spelpeil ver terug. Zowel Marokko (geen tegentreffers in de WK-kwalificatie) als Iran (drie tegendoelpunten) speelde vanuit een degelijke organisatie, waardoor de kansen schaars waren. De teamdiscipline, aangehaald door Renard, bleef negentig minuten intact bij Marokko. Daar lag het niet aan. Waar het dan wel aan lag? Marokko speelde met te veel eendimensionale voetballers tegen Iran. Ziyech, Harit, Boussoufa, Belhanda; spelers die de bal allemaal in de voeten wilden hebben. Allemaal wilden ze gekunsteld de regisseur uithangen, waarbij de ene mislukte dieptepass de andere opvolgde. Misschien moeten ze dit weekend even kijken naar de Real Madrid-middenvelders Modric (vandaag actief met Kroatië) en Kroos (morgen spelend bij Duitsland); spelers die het ritme van een wedstrijd aanvoelen, weten wat er wanneer gevraagd wordt en niet oeverloos met passjes in de ruimte strooien. Ook aanvallend was het pover bij de Marokkanen. Toen Nordin Amrabat (onwel na een botsing) een kwartier voor tijd werd vervangen door zijn broertje Sofyan Amrabat (Feyenoord), was ook de laatste dreiging verdwenen. Alleen Ziyech kon nog gevaarlijk worden met een volley. Een ontnuchterend resultaat voor Marokko, dat pijnlijk kreeg voorgehouden dat een teamsport ook gebaat is bij eenvoud op het veld Net toen Marokko-Iran op een doelpuntloos gelijkspel leek af te stevenen, was daar ineens een vrije trap van de Iraniër Haji Safi, die zijn voorzet verwerkt zag worden tot eigen doelpunt door Bouhaddouz: 0-1.

Huiswerk Een ontnuchterend resultaat voor Marokko, dat de opgeklopte verwachtingen niet waar kon maken in Sint-Petersburg en pijnlijk kreeg voorgehouden dat een teamsport - hoezeer de discipline en organisatie ook is verbeterd - ook gebaat is bij meer diversiteit en gepaste eenvoud op het veld. Het dient als huiswerk voor Renard, die tegen Iran dan misschien voor de individueel beste spelers had gekozen, niet voor het beste team. Of Marokko een snelle leerling is, mag het nu laten zien tegen Portugal (woensdag) en Spanje (maandag 25 juni).

Lees ook:

Dankzij Ziyech en co zien sommigen in Marokko een surrogaat Oranje Er lijkt een golf van Marokkoliefde door het land te trekken, schrijft columnist Stevo Akkerman. Of is dat overdreven?