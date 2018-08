Huisartsen richten een speciaal fonds op voor huis-tuin-en-keukenkwalen

Het zijn vaak dezelfde klachten die een huisarts in zijn praktijk tegenkomt. Duizeligheid, schimmelnagels, lage rugpijn. Maar naar dat soort kleine kwalen wordt nauwelijks onderzoek gedaan. Huisartsen willen daar verandering in brengen en hopen dat verzekeraars, banken en andere donateurs het fonds Alledaagse Ziekten vullen zodat zij veelvoorkomende aandoeningen beter kunnen behandelen.

Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) heeft een eerste donatie van 50.000 euro gestort. Daarmee wil het fonds een project uitvoeren. “We hebben elf ideeën voor projecten binnengekregen en daarvan hebben we, nadat we hebben gekeken welke het meest relevant was, er vier uitgewerkt”, zegt Janny Dekker, huisarts, onderzoeker en secretaris van het fonds. Welke vier, dat wil ze nog niet zeggen.

Blaasontsteking Wel geeft Dekker aan dat het fonds bij de keuze zal kijken naar de lijst die het Nederlandse Huisartsen Genootschap begin dit jaar publiceerde. Op die lijst staan 787 onderwerpen waar huisartsen meer over willen weten. Daar zitten vragen tussen over tientallen alledaagse kwalen. “Wat is het nut van een enkelbrace na een verstuiking”, geeft Dekker als voorbeeld. “Hoe lang moet je blaasontsteking bij mannen behandelen? Kun je schimmelnagels behandelen met een lokaal toe te dienen middel? Helpen injecties met cortison op de lange termijn bij schouderklachten?” Ooit was er al een Programma Alledaagse Ziekten. Het ministerie van volksgezondheid trok er enkele miljoenen voor uit, maar hield er in 2012 mee op. Zonde, vinden de huisartsen, want met het fonds zijn meer dan dertig kwalen onderzocht waardoor de behandeling is verbeterd. En het levert ook nog geld op, zegt Dekker. “We hebben becijferd dat een onderzoek waaruit naar voren kwam dat je oogontstekingen niet meteen met antibiotische oogzalf hoeft te behandelen, op jaarbasis tot een besparing van 3,5 miljoen kan leiden.” Dat was de reden dat de huisartsen vorig jaar begonnen aan een herstart van het fonds. Doel is jaarlijks ongeveer 100.000 tot 200.000 euro bij elkaar te krijgen voor twee studies per jaar. Voor kanker fietsen mensen de Alpe d’Huez op, dat zie ik ze voor schimmelnagels niet zo snel doen Janny Dekker, huisarts De huisartsen staan niet alleen. Twee jaar geleden schreef de Gezondheidsraad al dat universitaire ziekenhuizen te weinig onderzoek doen naar veelvoorkomende ziektes. De 1,2 miljard euro die zij te besteden hebben, gaat vooral naar fundamenteel en medisch-specialistisch onderzoek. Belangrijk, maar de Gezondheidsraad adviseerde ook oog te hebben voor de kleine ziekten. Nederlanders krijgen daar namelijk meer mee te maken omdat zij ouder worden. Aandacht voor de kleine ongemakken kan de kwaliteit van het leven verhogen.

Sexy imago “Het is belangrijk dat er veel onderzoeksgeld gaat naar fundamentele ­geneeskunde en kanker”, zegt Dekker. “Daar willen we zeker niet mee concurreren. Maar wij willen er wel op wijzen dat daardoor te weinig geld beschikbaar is voor onderzoek dat ­direct van belang is voor patiënten.” Dat er zo weinig geld gaat naar ziekten waar de grootste groep Nederlanders mee te maken krijgt, heeft onder meer te maken met het weinig sexy imago van schimmelnagels en voetwratten. “Dat speelt zeker mee”, zegt Dekker. “Voor kanker fietsen mensen de Alpe d’Huez op, dat zie ik ze voor schimmelnagels niet zo snel doen. Een andere moeilijkheid is dat onderzoek zich afspeelt binnen ‘onderzoekslijnen’. Diabetes bijvoorbeeld, of hart- en vaatziekten. Dan zijn alledaagse ziekten een vreemde eend in de bijt omdat het over allerlei organen en lichaamsdelen gaat.” Het is natuurlijk niet zo dat huisartsen zonder de onderzoeken naar alledaagse aandoeningen niets weten, stelt Dekker. Maar met de extra onderzoeken kan er wetenschappelijke onderbouwing komen en hopelijk effectievere middelen dan de medicatie die nu wordt voorgeschreven.

