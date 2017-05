Huisarts wil best oogcontroles doen, maar waar haalt hij de tijd vandaan?

Een oogcontrole zodat zijn patiënt niet naar de oogarts hoeft? Huisarts Aard Verdaasdonk zou het best willen. Maar zijn spreekuur loopt nu al dagelijks een uur uit.

Zijn beroepsvereniging LHV constateert vandaag dat huisartsen simpelweg niet de tijd en het geld krijgen om taken over te nemen van het ziekenhuis - de vurige wens van het kabinet dat de zorgkosten wil beteugelen.

In het ideale geval bouwen wij met een groep huisartsen expertise op Aard Verdaasdonk, huisarts

"Er zijn veel taken te bedenken die wij als huisartsen kunnen overnemen van de specialist", zegt de huisarts uit het Utrechtse Elst. "Neem verwijzingen door de opticien, als die de ogen controleert en vermoedt dat er iets aan de hand kan zijn. Die mensen verwijzen wij nu vrij automatisch door naar de oogarts. Dat zijn flink wat extra controles in het ziekenhuis. In het ideale geval bouwen wij daarin met een groep huisartsen expertise op, doordat een van ons zich erin verdiept bijvoorbeeld."

Zo kunnen Verdaasdonk en collega's een behoorlijk deel van de verwijzingen naar het ziekenhuis voorkomen. "Als we tijd en middelen daarvoor hebben."

Een deel van het werk van het ziekenhuis is langzamerhand naar de huisarts verschoven. 'Stille substitutie' noemt Verdaasdonk dat. Na een operatie bij kanker, of na een knie-operatie gaan mensen sneller naar huis. "Als er dan iets mis dreigt te gaan, komen ze bij ons. Ik vind dat op zich helemaal geen probleem, ik doe dat graag."

Dubbele consulten Maar Verdaasdonk, die elf jaar in Elst praktiseert, heeft al geen tijd voor het bestaande werk. Hij loopt elk dagdeel een half uur uit met zijn spreekuur. "Dat ligt misschien ook aan mij, ik denk dat ik net als veel huisartsen niet snel 'nee' zeg. En ik hou van het werk. Zeker als ik vaker vragen hoor, ga ik mij er toch in verdiepen." Zo vragen veel patiënten vragen naar chemobehandelingen tegen kanker. Ook al hebben ze daarover al gehoord van hun specialist. Dat het spreekuur uitloopt, komt voor een belangrijk deel door de oudere patiënten. "Er zijn meer ouderen en die hebben ingewikkeldere vragen, mede omdat ze vaak verschillende ziektes hebben." Verzekeraars hebben daarvoor iets bedacht: Verdaasdonk kan zogeheten dubbele consulten declareren. "Mijn assistente let daar heel scherp op, maar ik wil het niet altijd doen. Want die tijd gaat weer ten koste van mijn andere patiënten." Ik zie veel bekenden en ik kan maar weinig zestigplussers noemen die ik helemaal niet ken Aard Verdaasdonk, huisarts Huisartsen als Verdaasdonk hebben de afgelopen jaren meer taken gekregen - denk aan diabeteszorg of eenvoudige psychologische hulp - met daarbij extra ondersteuning. "Daar ben ik blij mee. Maar de huisarts blijft wel eindverantwoordelijk." Verdaasdonk en zijn twee collega's werken alledrie parttime; omgerekend naar een voltijdsaanstelling hebben ze ieder ruim 2300 patiënten. "Ik heb wel het idee dat ik het grootste deel goed ken. Kinderen en hun bezorgde ouders, en ouderen zijn de hoofdgroepen. Neem de jaarlijkse griepprik, daar zie ik veel bekenden en ik kan maar weinig zestigplussers noemen die ik helemaal niet ken."

