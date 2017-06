Huisarts berispt voor vergeten palliatieve hulp

De arts begeleidde de vrouw vanaf het moment dat was vastgesteld dat haar uitgezaaide darmkanker niet meer te genezen was. Afgesproken werd dat de patiënte vlak voor haar overlijden palliatieve sedatie zou krijgen: een combinatie van pijnbestrijding en diepe slaap. De huisarts hield het echter bij lichtere pijnstilling.

Lees verder na de advertentie

Na een consult beloofde hij terug te komen, maar dat vergat hij door 'drukte in de praktijk'. Het ging daarna snel bergafwaarts met de vrouw. Uiteindelijk zette een andere arts vlak voor het overlijden van de vrouw de palliatieve sedatie in.

De huisarts maakte achteraf excuses dat hij niet alsnog was langsgekomen. Hij bestreed echter dat hij daarmee een medische fout had gemaakt. De wijkverpleging kon immers ook de pijnstilling uitvoeren en als de situatie zou verergeren zou men hem wel op de hoogte stellen. Het regionaal tuchtcollege gaf hem op dat punt gelijk nadat de weduwnaar van de patiënte de zaak had aangebracht.

Arts blijft verantwoordelijk Het centraal medisch tuchtcollege in Den Haag oordeelt heel anders. Een arts die een palliatief beleid heeft ingezet, blijft verantwoordelijk voor de uitvoering. Die moet ook beseffen dat naast medicatie ook psychisch-emotionele zorg tot zijn taak behoort. Het hoogste tuchtcollege hekelt bovendien de keuze van de huisarts voor de lichtere pijnstilling, waarbij het nooit kwam tot serieuze palliatieve sedatie. Dat levert hem een berisping op, een zwaardere maatregel dan de lichtere waarschuwing. Anders dan een waarschuwing moet een berisping ook worden gepubliceerd in de (lokale) media. Palliatieve sedatie is sterk in opkomst in Nederland. Deze methode wordt inmiddels toegepast bij ruim 1 op de 6 sterfgevallen. Lees ook: Palliatief? Nee, zorg zoals zorg moet zijn

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.