Huilend zeehondje? Laten liggen!

Huilende jonge zeehondjes op het strand of op een zandplaat zijn niet zielig. Moederzeehond komt doorgaans gewoon terug, al kan dat een tijd duren. Tot wel acht uur of in een enkel geval zelfs langer. Maar, áls het een keer te lang duurt, zijn er vaak andere zeehondenvrouwtjes die de eenzame pups even zogen.

Dat laatste is nieuw. Nooit eerder is wetenschappelijk bewezen dat zeehond-vrouwtjes ook 'vreemde' pups hun melk geven. Het is één van de uitkomsten van onderzoek in het Nederlandse Waddengebied door wetenschappers van de Rijkuniversiteit Groningen.

Twee jaar lang hebben gedragsbioloog Ton Groothuis en zijn studenten in de Dollard 400 zeehonden en hun pups met film- en fotocamera's gevolgd. Doel was na te gaan of het wel zo verstandig is om 'huilers', jonge aandoenlijke zeehondjes die schijnbaar door hun moeder zijn verlaten, op te pakken en naar de zeehondenopvang te brengen.

Niet doen. Laten liggen, zegt Groothuis, nu zijn studie bijna is voltooid. Huilers kun je beter met rust laten. Er zijn natuurlijk uitzonderingen: een duidelijk uitgemergeld dier, een pup met verwondingen of een jonge zeehond die verstrikt zit in een visnet, horen thuis in een opvangcentrum.

"Maar jonge pups zijn veel minder kwetsbaar dan we geneigd zijn te denken." Tijdens zijn onderzoek zagen Groothuis en zijn studenten dat pups vaak een tijdlang alleen worden gelaten door hun moeders. Maar op enig moment zoeken de twee elkaar weer op. "Die periode kan oplopen tot acht uur, soms langer. Dat huilen is een manier van communiceren tussen pup en moeder."

Hoogleraar Groothuis begrijpt goed dat strandbezoekers al snel denken dat de jammerende pups in nood zijn. "Die jonge zeehondjes zijn ook aandoenlijk, ze lijken op mensenbaby's en daar zijn we gevoelig voor. Maar met het meenemen los je niets op. De moederzeehond raakt heftig in de stress omdat ze haar pup kwijt is en zo'n pup komt vervolgens in het opvangcentrum in contact met mensen op een moment dat dat eigenlijk te vroeg is.''

Het is voor het eerst dat er serieus wetenschappelijk onderzoek is gedaan naar de manier waarop zeehondjes met hun jonkies omgaan. Groothuis: "Huilers werden tot voor kort opgevangen op basis van een protocol-uit-de-losse-mouw. Er was geen wetenschappelijke basis. Vanuit biologisch oogpunt leek het ons onwaarschijnlijk dat een moeder-zeehond haar jongen in de steek laat."

Menselijk instinct

Groothuis vraagt zich zelfs af of het verstandig is duidelijk verzwakte pups naar opvangcentra te brengen. "De natuur selecteert zichzelf. Verzwakte dieren zullen sterven. De populatie zeehonden in de Waddenzee is stabiel en groot." Wat niet wil zeggen dat de opvangcentra dicht kunnen, aldus Groothuis. "Die hebben wel degelijk een functie voor de opvang van echt zieke dieren, maar zeker ook vanwege de grote educatieve waarde voor het publiek.''

Naar schatting zijn de helft van de huilers die het centrum in Pieterburen nu opvangt, ten onrechte opgenomen

De Groninger studie is mede in gang gezet door zeehondenopvang Pieterburen. "Wij waren al een paar jaar bezig met veranderingen in ons opvangbeleid", zegt directeur Niek Kuizenga. "Dit onderzoek toont aan dat we op de goede weg zijn." Kuizenga schat dat van de huilers die het centrum in Pieterburen nu opvangt, ongeveer de helft ten onrechte is opgenomen. "Dat is ook voor de dieren niet goed. Gezonde zeehonden horen niet thuis in een dierenopvang."

Kuizenga verwacht dat er nog heel wat missiewerk moet worden verricht om ook het publiek te overtuigen van de noodzaak om huilers in principe te laten liggen. "Ik verwijt niemand iets, hoor. Het is puur menselijk instinct om die pups te willen helpen. Maar als je nu een goed doorvoede huiler ziet op het strand, kun je misschien beter even afwachten en een halve of hele dag later nog eens gaan kijken. Als íe er dan nog ligt, is er mogelijk een probleem."