Hudson's Bay opent deze maand tien warenhuizen

Je haar laten wassen door een kapper met uitzicht op het Paleis op de Dam, ter plekke je nieuwe spijkerbroek laten verstellen, een tweedehands tas van Louis Vuitton kopen of je nagels laten doen aan een nagelbar. Het kan vanaf morgen bij het nieuwe warenhuis Hudson’s Bay aan het Amsterdamse Rokin.

Winkelen moet immers een belevenis zijn, zo weet het Canadese warenhuisconcern. Op de winkelvloer van 17.000 m2 zijn daarom aparte plekken ingeruimd waar steeds een andere invulling aan wordt gegeven. Bijvoorbeeld een groot matras waar de klant een powernap kan doen. Maar gewoon winkelen kan ook. Je vindt er lingerie van Triumph, broeken van Tommy Hilfiger, schrijfblokken van Paperchase, maar ook truien van Axioma, het eigen merk van Hudson’s Bay.

De Amsterdamse vestiging van Hudson’s Bay is iets kleiner dan de Bijenkorf, maar aangezien de winkel zich bevindt in vier aan elkaar grenzende gebouwen, voelt dat niet zo. Wellicht heeft dat ook te maken met het daglicht dat op veel plekken recht de winkel in schijnt.

Stroomversnelling

Hudson’s Bay had al langer het idee om zich in Nederland te vestigen, maar de plannen kwamen in een stroomversnelling toen V&D failliet ging en er dus veel grote winkelpanden vrijkwamen. Een overname van de Nederlandse warenhuisketen was geen optie, zegt topman van het concern Jerry Storch. “Wij wilden niets te maken hebben met V&D. Dat merk was beschadigd. Bovendien had V&D veel te veel winkels. We leven in een wereld waar alles ook online te krijgen is, zestig warenhuizen is dan echt te veel.”

Minder winkels dus, maar alsnog opent Hudson’s Bay de komende anderhalf jaar vijftien warenhuizen in Nederland. Ook in middelgrote steden als Zwolle en Almere. Het is nog afwachten of het winkelend publiek daar wel zit te wachten op een nieuw warenhuis voor mensen met een gevulde beurs. Weliswaar mikt Hudson’s Bay niet op de echt rijke mensen die de Bijenkorf graag ziet komen, maar het prijsniveau zal waarschijnlijk wel ruim boven dat van het voormalige V&D liggen.

Ook winkelondernemer Inge van Kemenade probeerde de afgelopen tijd een soortgelijk warenhuisketen onder de naam Topshelf op te zetten, maar zij moest eind augustus de winkel in Nijmegen al weer sluiten. Vreest Hudson’s Bay daar niet voor? Edo Beukema, hoofd inkoop Europa van Hudson’s Bay, vindt dat de vergelijking tussen Hudson’s Bay en Topshelf mank gaat. “Wij werken op een grotere schaal. Wat wij doen is uniek.”

Beukema denkt al na zo’n vier of vijf weken te kunnen zeggen of de nieuwe warenhuizen een succes gaan worden. “Uiteindelijk is het vooral de vraag hoe het gaat in januari en februari, dat zijn de maanden dat het rustiger is in de winkelstraat.”