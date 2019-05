Huawei uitsluiten? Dure spullen kopen of wachten met 5G

De wereld stevent af op een tweedeling in mobiel internet. In een groot deel, van Brazilië tot Zuid-Afrika en van Turkije tot Indonesië, zal de apparatuur voor de nieuwe, snelle generatie mobiele netwerken worden gemaakt door het Chinese Huawei. Maar een aantal westerse landen sluiten Huawei uit of neigen daartoe, om veiligheidsredenen. Vooral de VS dringen daar op aan.

Voor overheidsnetwerken in de VS was de Chinese apparatuur al verboden, voor andere toepassingen kan dat spoedig volgen. Vorige week werd Huawei op een lijst gezet van bedrijven die zonder vergunning geen kennis of onderdelen meer uit Amerika mogen krijgen.

Persbureau Reuters en de Amerikaanse techsite The Verge melden dat Google de toegang van telefoonmaker Huawei tot het besturingssysteem Android heeft beperkt. Daarmee volgt Googles moederbedrijf Alphabet de nieuwe regels van het Amerikaanse ministerie van Economische Zaken.

Andere landen zullen begrijpen dat we in onze campagne tegen Huawei niet bezig zijn Amerikaanse bedrijven te bevoordelen Nicholas Weaver, onderzoeker veiligheid van netwerken

Dat gaat Amerikaanse telecombedrijven op kosten jagen. "Je kunt het doen zonder Huawei-spullen die een veiligheidsrisico vormen, maar goedkoop is dat niet," zegt Nicholas Weaver, onderzoeker van de veiligheid van netwerken aan de Universiteit van Californië in Berkeley.

In de VS worden de benodigde routers namelijk niet gemaakt. De providers zullen moeten aankloppen bij Europese fabrikanten als Ericsson en Nokia. Die worden niet, zoals Huawei, door de overheid gesubsidieerd en vragen een kwart tot de helft meer.

Weaver: "5G-netwerken zijn sneller omdat ze radiogolven gebruiken met hogere frequenties, die meer data aankunnen. Maar die dragen minder ver, dus je hebt heel veel basisstations nodig. Dat loopt in de papieren."

Het zou de regering-Trump een lief ding waard zijn als er Amerikaanse bedrijven waren die zulke basisstations en andere benodigde apparatuur konden maken. "Ik wil dat Amerikaanse bedrijven winnen door concurrentie, niet door momenteel meer geavanceerde technologieën te blokkeren", klaagde president Donald Trump in februari op Twitter, kennelijk vooruitlopend op de maatregelen tegen Huawei.

Concurrentieslag Maar Amerikaanse bedrijven hebben de concurrentieslag met China en Europa al jaren geleden verloren. De reden: zij omarmden één standaard, GSM. In de VS liet de overheid het de markt uitzoeken, wat leidde tot versnippering en minder schaalvoordelen. Uiteindelijk stapten fabrikanten uit de markt, of werden overgenomen door Europese spelers. Het ontbreken van een Amerikaans alternatief heeft wel een politiek voordeel, zegt Weaver. “Andere landen zullen begrijpen dat we in onze campagne tegen Huawei niet bezig zijn Amerikaanse bedrijven te bevoordelen." En die campagne is terecht, vindt hij. "Telecomapparatuur, wat voor getalletje er ook voor de G staat, is ontworpen met ingebouwde zwakheden." Die moesten ervoor zorgen dat opsporingsdiensten konden doorgaan met het afluisteren van telefoongesprekken, zoals ze gewend waren bij vaste telefoonlijnen. "Als je een tegenstander dan je infrastructuur laat bouwen, kun je die infrastructuur niet vertrouwen." De Amerikaanse overheid zou twijfelende bondgenoten over de streep kunnen halen met eerlijkheid over de eigen spionageactiviteiten, aldus Weaver. "De documenten die die Edward Snowden [in 2013] liet uitlekken, onthulden heel wat aanvallen door middel van ingrijpen in apparatuur voordat die bij de eindgebruiker werd afgeleverd. Het zou misdadig onzorgvuldig zijn om aan te nemen dat de Chinese regering terughoudender zal zijn dan de Amerikaanse." En dus moeten Amerikaanse telecombedrijven in de buidel tasten. Of 5G nog even niet aanleggen. Dat kan best, zegt hij, want over de zegeningen van 5G wordt flink wat onzin verkocht. Het zou nodig zijn om het 'internet of things' mogelijk te maken, waarbij allerlei apparaten in huizen en bedrijven aangesloten zijn, van koelkast tot hondenhalsband. "Maar hoeveel daarvan zijn nu niet binnen bereik van een wifi?"

