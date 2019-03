Huawei schendt normen voor veilige software

Moet Europa de technologie van Huawei vrezen uit angst voor de spionerende Chinese staat? Afgaande op het nieuwste jaarverslag van de Britse cybertoezichthouder is Huawei vooral een risico omdat het bedrijf geen kwaliteit levert. Het afgelopen jaar heeft een Brits onderzoekscentrum honderden zwakke plekken gevonden in Huawei-apparatuur en gemeld bij Britse telecom-aanbieders. Hackers zouden er misbruik van kunnen maken.

De wijze waarop het grootste techbedrijf van China software ontwikkelt is zorgwekkend en risicovol, meldt het rapport. Huawei schendt de normen voor goed programmeerwerk die de industrie kent. Het gebruikt bijvoorbeeld regelmatig verouderde software waarvoor allang veiligheidsupdates bestaan. Daarom durft het Nationale Cyber Security Centrum (NCSC) niet te zeggen dat de risico’s van Huawei-producten beheersbaar zijn.

Aanvallers kunnen deze zwakke plekken exploiteren en een telefonienetwerk manipuleren en saboteren, meldt de toezichthouder. Ook zouden ze toegang kunnen krijgen tot gebruikersdata. Britse telefoniebedrijven gebruiken veiligheidssystemen die dit risico beperken. Deze systemen blijven de komende jaren van cruciaal belang, volgens de NCSC, omdat Huawei fouten nauwelijks verhelpt. Het bedrijf lijkt niet in staat het eigen product te doorgronden of een systematische probleemanalyse uit te voeren.

Ontwikkelaars van Huawei werken per afdeling anders, ze houden zich niet aan interne regels en gebruiken verschillende versies van softwarecomponenten door elkaar. Hierdoor ontstaan allerlei kwetsbaarheden die misbruikt kunnen worden door kwaadwillenden. Sommige Huawei-programmeurs verbergen ondeugdelijke computercodes zelfs, in plaats van de problemen te verhelpen. Het rapport toont concrete voorbeelden.

Veiligheidsrisico

De testen zijn uitgevoerd door het Huawei Cyber Security Evalutie Centrum in Banbury in Groot-Brittannië. Dat is in 2010 opgericht om toptechnici de risico’s te laten onderzoeken van Huawei’s betrokkenheid bij kritieke infrastructuur. Ze krijgen hiervoor toegang tot de broncodes van Huawei. Het centrum is eigendom van Huawei maar opereert onafhankelijk. Het verschenen rapport komt van de raad die toezicht houdt op dit veiligheidscentrum. Het is bestemd voor de Britse overheid.

Dat een team van 38 medewerkers zoveel ernstige zwakheden blootlegt, noemt de toezichthouder zorgelijk. Volgens het rapport kan niet worden vertrouwd op de integriteit van de producten die Huawei levert.

Een van de genoemde risico’s is dat Huawei een gedateerd en vrijwel afgeschreven besturingssysteem van een derde partij gebruikt. Dit zorgt voor grote cyberrisico’s in het Britse telefonienetwerk. De raad is bezorgd dat Huawei nog altijd geen geloofwaardig plan heeft voorgelegd om tot een oplossing te komen. Ook beschrijft het rapport aanhoudende veiligheidsproblemen met een hardware-onderdeel in het telefonienetwerk dat draadloos communiceert met mobieltjes. De door Huawei voorgestelde oplossingen zijn ‘onacceptabel’.