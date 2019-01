Huawei plotseling erg positief: Wij worden de grootste

Huawei zal dit jaar, of anders in 2020, het bedrijf zijn dat wereldwijd de meeste mobiele telefoons verkoopt. En dat lukt ook als de Verenigde Staten zouden besluiten om Huawei te boycotten.

Die voorspelling deed Richard Yu, hoofd van de afdeling consumentenproducten van het Chinese telecombedrijf, bij de presentatie van nieuwe Huawei-producten in de Chinese hoofdstad Peking. "Ook zonder de Amerikaanse markt zullen we nummer een in de wereld zijn", zei Yu.

Als Yu gelijk krijgt, zal Huawei Samsung passeren als grootste producent van mobiele telefoons. Vorig jaar nam Huawei de tweede plek op de mobiele telefoon-producentenlijst over van het Amerikaanse Apple. Huawei, dat het afgelopen jaar 208 miljoen mobiele telefoons verkocht, komt binnenkort met een oprolbare mobiele telefoon die draait op chips van eigen makelij.

Yu's optimistische uitspraken zijn opvallend. Eerder deze week werd bekend dat de oprichter en bestuursvoorzitter van Huawei, Ren Zhengfei, de toekomst minder zonnig tegemoetziet. Zorgen heeft hij niet zo zeer over de productie van mobiele telefoons, maar wel over de poot van zijn bedrijf die apparatuur voor telecomnetwerken maakt.

Huawei is op dat gebied in relatief korte tijd de grootste ter wereld geworden, maar is in het Westen in ongenade geraakt - of dreigt dat te raken vanwege de angst voor spionage. In de Verenigde Staten, Australië en Nieuw-Zeeland wordt Huawei geweerd bij de aanleg van het nieuwe netwerk voor mobiele telefonie (5G). British Tele Huawei uit voor belangrijke delen van dat netwerk. Polen, Noorwegen en Duitsland overwegen Huawei te weren. Nederland studeert nog op de rol die Huawei mag gaan spelen bij de aanleg van het 5G-netwerk. Huawei levert nu nog apparatuur aan vrijwel alle Nederlandse providers. Het bedrijf ontkent overigens dat het zich met spionage bezighoudt.

Revolutie

In een e-mail aan zijn staf, gepubliceerd in de Financial Times, schrijft Ren Zhengfei dat 'de algehele situatie in de komende jaren minder zonnig is dan gedacht' en dat Huawei 'moeilijke tijden' tegemoet gaat. Eerder had Ren Zhengfei in een boodschap aan de top van de afdeling personeelszaken al laten weten dat er een 'revolutie' moest komen in het hele bedrijf.

Ren Zhenfei's dochter, Meng Wanzhou, financieel directeur van Huawei, zit nog altijd vast in Canada. Zij werd in december op verzoek van de Verenigde Staten gearresteerd omdat Huawei zaken had gedaan met Iran, terwijl de Verenigde Staten handelssancties tegen dat land had ingevoerd. De Verenigde Staten hebben om haar uitlevering gevraagd. De ambassadeur van Canada in China zei overigens deze week dat Meng Wanzhou sterk staat als ze haar uitlevering aan de Verenigde Staten zou willen aanvechten.