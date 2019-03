Huawei klaagt VS aan wegens federale ban op producten

Het Amerikaanse verbod geldt voor federale overheidsinstellingen. Zij mogen geen producten van Huawei meer kopen. De VS zeggen dat de technologie van Huawei een internationaal veiligheidsrisico vormt, omdat de Chinese overheid via het bedrijf mogelijk andere landen bespioneert.

Huawei ontkent dat en wil dat de Amerikaanse rechtbank een deel van de National Defense Authorization Act, de wet die het verbod op Huawei mogelijk maakt in de VS, verwerpt. Volgens het Chinese bedrijf is het verbod op Huawei tegen de grondwet, omdat dit een individu of groep - in dit geval het bedrijf - uitsluit zonder proces of veroordeling. Amerikaanse consumenten hebben recht op eerlijke marktwerking en die wordt door het verbod ondermijnd, aldus de ceo van het bedrijf tijdens een persconferentie in de Chinese stad Shenzhen.

De spanningen tussen de VS en Huawei werden op de spits gedreven nadat de VS vroeg om de arrestatie van Huawei-topvrouw Meng Wanzhou. Het Amerikaanse ministerie van Justitie verdenkt de financiële directrice ervan de Amerikaanse sancties tegen Iran omzeild te hebben. Ook zou Huawei, via twee vestigingen, industriële geheimen hebben ontfutseld aan Amerikaanse telecomgroep T-Mobile. Wanzhou werd eind vorig jaar aangehouden in Vancouver op verzoek van de VS. Ze moest haar paspoort inleveren en mag Canada momenteel niet uit. Ze heeft de Canadese autoriteiten inmiddels aangeklaagd wegens het schenden van haar grondwettelijke rechten.

Huawei concurreert wereldwijd met Apple en Samsung op de smartphonemarkt. Het bedrijf is momenteel druk bezig met de introductie van 5G.