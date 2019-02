Huawei is 'geschokt' door de beschuldigingen van westerse landen

Veel landen weren Huawei bij de geplande aanleg van de nieuwste generatie mobiele 5G-netwerken uit vrees voor spionage door de Chinese autoriteiten.

Lees verder na de advertentie

"Zo zei de Amerikaanse ambassadeur bij de EU, Gordon Sondland, dat iemand in Peking via het 5G-netwerk van afstand een auto van de weg kan laten raken, en de persoon die erin zit, doden", zei Liu. "Dat is een belediging voor de intelligentie van mensen, laat staan van technologie-experts in Europa."

Het Chinese concern werd eind vorige maand aangeklaagd door de Verenigde Staten. Het zou het embargo tegen Iran hebben omzeild en technologie van concurrenten hebben gestolen. De zaak zet de economische betrekkingen tussen China en de VS verder onder druk.

Veel Europese landen hebben besloten Huawei buiten de deur te houden bij de aanleg van supersnelle 5G-netwerken. Ook Nederland overweegt dat.

Liu onderstreepte in zijn nieuwjaarstoespraak dat Europa niets te vrezen heeft van Huawei. "Voor ons is Europa ons tweede thuis. We zijn altijd bereid om het toezicht en de suggesties te aanvaarden van alle Europese regeringen, klanten en partners."

De topman kondigde de opening aan van een cyberveiligheidscentrum in Brussel, volgende maand. "Met dit centrum hopen we op een transparante manier aan te tonen dat we onderdeel zijn van de oplossing, niet van het probleem."

Lees ook:

Ook Nederland twijfelt: mag het Chinese Huawei hier een 5G-netwerk aanleggen? Nederland moet dit jaar beslissen of het net als bondgenoten de Chinese telecomgigant Huawei weert bij de aanleg van een 5G-netwerk. Er zijn zorgen dat het bedrijf via de achterdeur kan spioneren.