Huawei: Amerikaanse Congres verklaart ons zonder proces schuldig aan spionage

Het Amerikaanse Congres is met die wetgeving op de stoel van de rechter gaan zitten, vindt Huawei. Het Chinese bedrijf wordt namelijk in de wet ‘schuldig’ verklaard en op de zwarte lijst gezet.

De Amerikaanse overheid is bang voor spionage of cyberaanvallen door China en ziet Huawei daarom als een bedreiging voor de staatsveiligheid. De begrotingswet voor het Amerikaanse ministerie van defensie verbiedt daarom de aankoop en het gebruik van Huawei-producten en diensten door overheden en bedrijven die voor de overheid werken. Huawei wordt in die wet bij naam genoemd en staat zo op de zwarte lijst.

Schuldig

Gewoonlijk is het oordeel aan de rechter. Maar nu heeft de wetgever Huawei al ‘schuldig’ verklaard, schrijft het bedrijf in de aanklacht. Hierdoor is de scheiding der machten in het geding en daarmee de Amerikaanse grondwet, stelt Huawei. Het Chinese bedrijf zegt zich op deze manier niet te kunnen verweren tegen de beschuldigingen. Wat Huawei ook aan de bedrijfsvoering verandert, de situatie in de VS blijft zoals die is.

Het techbedrijf uit Shenzhen is de rechtszaak begonnen in Plano, Texas, waar het hoofdkantoor van dochteronderneming Huawei USA gevestigd is.