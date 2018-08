Houdt Peking Winnie de Poeh uit de bioscoop?

Het is, volgens de recensie die vandaag in deze krant staat, een ontroerend verhaal dat met fantasie verteld wordt. Maar Chinezen zullen de nieuwe film 'Christopher Robin' niet te zien krijgen. Het verhaal over Winnie de Poeh, zijn vriendjes en de jongen van wie ze zijn, mag daar niet worden vertoond.

Winnie de Poeh is namelijk taboe in China, hoe onschuldig hij er ook uitziet. Op sociale media mag de speelgoedbeer niet worden genoemd of getoond, want plaatjes van Winnie worden gezien als kritiek op president Xi Jinping.

Het begon zo leuk, toen een Chinees in 2013 zag dat president Xi en zijn toenmalige Amerikaanse collega Barack Obama er net zo bijliepen als Poeh en zijn vrolijke vriend Teigetje. Het plaatje op de Chinese berichtendienst Weibo kreeg veel enthousiaste reacties.

Een tijdje later vond iemand anders een opvallende gelijkenis tussen plaatjes van Xi met de Japanse premier Shinzo Abe en Winnie naast de droevige ezel Iejoor. Blijkbaar vond Xi de vergelijkingen niet meer leuk, want de plaatjes werden weggecensureerd op de strikt gecontroleerde sociale media in China.

De Amerikaanse website Hollywood Reporter, die het verbod op 'Christopher Robin' als eerste meldde, houdt wel een slag om de arm. Peking beperkt sowieso het aantal Amerikaanse films dat in de bioscoop komt, om allerlei redenen. Maar het blijft opvallend dat juist deze film niet door de beugel kan.