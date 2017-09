Houdt het dan nooit op met het dieselschandaal?

Volkswagen maakte bekend dat het 2,5 miljard euro extra opzij zet omdat een terugroepactie in de Verenigde Staten moeilijker verloopt dan gedacht. Waarom, daar wilde het concern niets over zeggen.

In totaal heeft VW al meer dan 25 miljard euro betaald aan afkopen van claims, boetes, reparaties en terugroepacties. Daar stopt het niet mee. Er lopen nog allerlei groepsclaims van consumenten die zich gedupeerd voelen. Op de beurs beginnen handelaren zich af te vragen of het ooit ophoudt bij het Duitse autoconcern. VW komt maar niet los van het schandaal, zei een beursanalist in Frankfurt tegen financieel persbureau Bloomberg. Een handelaar in Frankfurt spreekt tegen Reuters over ‘een bodemloze put’.

De 2,5 miljard die VW opzij zet slaat een flink gat in de 4,5 miljard euro winst waar beursanalisten op rekenden in het derde kwartaal dit jaar. De koers ging vrijdagochtend dan ook direct met 4 procent naar beneden. Het loont de afgelopen jaren toch al niet om een aandeel VW te bezitten. In maart 2016 bereikte de koers een hoogtepunt en kostte een aandeel 242 euro. Nu is dat ongeveer 141 euro, wat neerkomt op een daling van bijna 60 procent.

Diverse medewerkers zijn al opgepakt en verhoord in het schandaal. Deze week arresteerde justitie in München een van de voormalige kopstukken van het VW-concern: Wolfgang Hatz. Hij was verantwoordelijk voor de ontwikkeling van dieselmotoren in de periode dat ingenieurs met de sjoemelsoftware aan de slag gingen. Volkswagen schorste Hatz kort nadat het bedrog in september 2015 uitkwam.