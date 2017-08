Hou eens op met die m/v-vergelijkingen in het voetbal

De voetbalvrouwen van Nederland hebben geschiedenis geschreven, ze hebben een fantastische prestatie geleverd, en toch: van de alinea hierboven moeten we af. Het meest gebruikte woord in de achterliggende weken van het Europees kampioenschap is ‘vergelijken’. Vergelijken met de mannen, dat mochten we niet, dat kónden we niet. Het gebeurde, door mannen, maar wel degelijk ook de andere kant op, met de strekking van de alinea hierboven als triomfantelijke conclusie.

Waar zou het geld voor de voetbalsters vandaan moeten komen? Hun competities worden voor mager bezette tribunes afgewerkt.

Er zat iets kroms in die vergelijkingen, waaraan ook deze krant zich waagde, afgelopen zaterdag in haar commentaar. De transfer van de Braziliaanse topvoetballer Neymar, hoe dan ook een uitzondering, was daarin het verderf, tegenover de blijheid van de leuke meiden. Ook werd gesteld dat voetbalsters meer zouden moeten verdienen. Dat laatste gaat curieus genoeg over geld, in wezen hetzelfde geld dat bij de mannen hoog in de top inderdaad tot excessen leidt.

Illusie Waar zou het geld voor de voetbalsters vandaan moeten komen? Hun competities worden voor mager bezette tribunes afgewerkt. Het is waarschijnlijk een illusie dat daarin in Nederland door dit succes veel gaat veranderen. Na successen in hockey, handbal en volleybal, die op het moment zelf een vergelijkbaar enthousiasme in den lande opriepen, is al vaak genoeg gebleken dat een substantiële toeloop uitbleef, laat staan een structurele. Het is gekunsteld, om niet te zeggen karikaturaal, om te kijken naar de allerhoogste top in het mannenvoetbal en zich daartegen af te zetten Dat zou ook in het vrouwenvoetbal verklaarbaar zijn. Het merendeel van de meisjes en de vrouwen vindt voetbal (zeker om te doen) niet leuk, en van de meisjes die nu gaan voetballen zal een deel weer afhaken, omdat het toch niet zo eenvoudig en daarmee leuk is als het bij Jackie Groenen, onze beste voetbalster, op tv leek. Is dit seksisme? Daar valt in de kramp rond vrouwenvoetbal veel onder, ook weinig meer dan logische constateringen dan wel gevolgtrekkingen. Het is een afwerende reflex. Het is gekunsteld, om niet te zeggen karikaturaal, om te kijken naar de allerhoogste top in het mannenvoetbal en zich daartegen af te zetten. Zou het niet veel vruchtbaarder zijn om met een reëel oog te bepalen wat de grootte van ons vrouwenvoetbal zou kunnen zijn en de sport in die positie kwalitatief uit te bouwen?

Wiegman De tamelijk stoïcijnse bondscoach Sarina Wiegman lijkt een geschikte leidsvrouw voor zo’n proces. En wat, een slag doordenkend, het aardige is: geld, het geld waarom her en der wordt gevraagd, kan in dit stadium niet bepalend zijn. Voor de stappen die de vrouwen na hun al in het oog springende progressie kunnen en moeten maken, is geld of veel geld niet de eerste vereiste. Zoals, ja, wat onze mannen nodig hebben al veel langer ook met groot geld weinig te maken heeft. Toewijding, wil, vasthoudendheid, overgave, ook straks als het weer eens minder leuk is: ze kosten weinig tot niets. Wie het vrouwenvoetbal in (dit) perspectief plaatst, krijgt gauw het verwijt een feestje te bederven. Zo zijn de sferen nog. Zouden het niet juist pogingen kunnen zijn om het feestje te bestendigen? Met de kanttekening, dat natuurlijk wel, dat het niet altijd feest kan zijn, in geen enkele serieuze sport.

