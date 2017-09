Hou de klanten voor de gek, dan gaan ze wel groente eten

Artsenblad NTvG beschrijft een manier die op z'n minst een beetje helpt. In een café op een Amerikaanse universiteitscampus komen dagelijks veel studenten eten. De kok bereidt er dagelijks porties groenten en trok tot voor kort klanten met bordjes als 'courgette'. De eters kreeg hij niet warm met deze neutrale aanduiding. Van de 600 klanten per dag namen er slechts een kleine 180 inderdaad een portie groente.

Gezondheidsonderzoekers vervingen het bordje door de tekst 'voedzame, groene courgette'. Dat heet in hun taal een 'boodschap die positief is over gezondheid'. En dat mag mooi klinken, de studenten trapten er niet in en de verkoop van courgette zakte alleen maar.

Restrictief-gezonde boodschap Laten we ze dan maar eens bang maken voor hun gezondheid, dachten de onderzoekers en ze schreven de volgende dagen op het bordje 'courgette, goed voor de lijn'. Zo'n 'restrictief-gezonde boodschap' appelleert aan het schrikbeeld van de dikke buik. Maar de verkoop zakte alleen maar vaker in. Laten we mensen eens iets moois voorspiegelen Laten we dan mensen eens iets moois voorspiegelen, dachten de onderzoekers. Ze hadden al gezien dat de kok vlak voordat hij de courgette serveerde, nog een schepje suiker in de pan gooide. De komende dagen stond er op het bordje: 'langzaam gegrilde, gekarameliseerde courgettehapjes'. De verkoop vloog met een kwart omhoog tot ruim 220 groenteporties. Dat is nog steeds een minderheid van de 600 klanten. En dat terwijl het Voedingscentrum hier in Nederland alle volwassenen aanraadt dagelijks 250 gram groenten te eten. Maar alle beetjes helpen.

