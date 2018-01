Hosannastemming op Amerikaanse beurs nadat Dow Jones record breekt

‘The Dow did it’ kopten Amerikaanse media vanochtend. Dow Jones, de oudste beursgraadmeter van Wall Street, is al jaren bezig met een niet te stoppen opmars. Donderdagavond schoot de beursindex door het dak van 25.000 punten om die draad gisteren verder op te pakken. Van hoogtevrees lijkt bij beleggers nog allerminst sprake.

Precies een jaar geleden keken beleggers in de Verenigde Staten uit naar het moment dat de Dow Jones-index voorbij de 20.000 punten zou schieten. Dat gebeurde op 29 januari, een simpele rekensom leert dat de index in een jaar tijd ongeveer 25 procent winst wist te boeken. President Donald Trump kon zijn blijdschap bij deze mijlpaal niet onder stoelen of banken steken. “We hebben een hele dikke barrière geslecht, op naar de 30.000”, zei Trump in een statement. Om gisteren op Twitter zijn feestje nog even verder te vieren. “25.075 vandaag. Banen, banen, banen. Zes biljoen dollar aan waarde gecreëerd”, aldus de president.

Het feestje is deels terecht. Mede dankzij het belastingplan van Trump, waar eind vorige maand een stempel van goedkeuring op werd gedrukt door het Congres, zijn Amerikaanse beleggers onverminderd optimistisch. Niet in de laatste plaats omdat de nieuwe wet een flinke hap uit de winstbelasting voor grote bedrijven neemt, die gaat van 35 naar 21 procent. Ook gaan veel Amerikanen minder belasting betalen.

Maar er zijn meer redenen voor de hosannastemming op de Amerikaanse beurs. Dat zegt Bart Peters, directeur van Active Hedge, dat informatie verstrekt aan fondsenbeheerders. “Terwijl het overal goed gaat met de economie is er voor beleggers nog altijd geen alternatief. Ze hebben veel geld, obligaties renderen slecht en de rente om te sparen staat heel laag. In een speurtocht naar rendement stappen beleggers dus naar de beurs. Misschien wel tegen beter weten in. Er zal altijd weer een correctie komen, het wachten is op een echt hogere rente.”

Groei

Tot die tijd blijven de beurskoersen plussen noteren denkt Peters, niet alleen in de Verenigde Staten maar ook in Europa. Andere Amerikaanse beurzen zoals de S&P 500 en de Nasdaq tonen sinds 2009 een forse groeicurve, vergelijkbaar met de Dow Jones. In Europa hebben de beurzen iets meer tijd nodig gehad om te herstellen van de crisis, maar aangestoken door het Amerikaanse optimisme en het goede economische tij staan ook de borden in Londen, Parijs, Frankfurt en Amsterdam de laatste tijd in het groen. Het verschil kan Peters wel verklaren. “Amerikanen zijn altijd iets enthousiaster geweest”, zegt de beursanalist. “Daarnaast hebben Amerikaanse beleggers enkele fiscale voordelen die we bijvoorbeeld hier in Nederland niet hebben.”

De AEX is bijna voorbij de stand van voor de crisis

De Amsterdamse AEX schommelde gisteren rond de 556 punten, het hoogste punt in 10 jaar tijd. De belangrijkste Nederlandse index is bijna voorbij de stand van voor de crisis maar een all-time high, waarop de Amerikaanse beurzen momenteel dagelijks sluiten, zit er voor de AEX nog niet in. Op het hoogtepunt van de internetbubbel rond de eeuwenwisseling stond de AEX boven de 700 punten. Volgens Peters is die stand voorlopig niet in zicht. “De Nederlandse index zag er toen heel anders uit. Als je die veranderingen van de afgelopen decennia zou doorberekenen dan denk ik dat de AEX nu ook op zijn hoogste punt ooit staat.”

Bijna een jaar geleden bereikte de Down Jones voor het eerst de grens van 20.000 punten.