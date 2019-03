Hornbach verslaat Praxis en Gamma op alle fronten

Twintig schuttingdelen nog vandaag ophalen? Of tachtig gipsplaten? Bij bouwmarkt Hornbach hebben ze dit alles op voorraad en het is nog goedkoop ook. Net als zware sierbestrating of rollen isolatiemateriaal. “Wij zijn eigenlijk net het internet: je kunt bij ons alles vinden, in elke hoeveelheid en gegarandeerd voor de laagste prijs”, zegt Gerben van Heeren, expansiemanager van de Duitse keten.

Dat is niet zomaar een reclamepraatje, zegt Marc Nelissen van Mix, vakblad voor doe-het-zelfzaken. Volgens hem is het speelveld op de doe-het-zelfmarkt voorgoed veranderd met Hornbach, waarvan de gemiddelde vestiging met zo’n 20.000 vierkante meter een stuk groter is dan die van Praxis of Gamma. “Ze hebben lage prijzen die altijd gelden. Ondertussen werkt de gevestigde orde van Praxis, Formido, Gamma en Karwei nog steeds met acties en folderkortingen.”

De boot missen

En de concurrentie mist op meer manieren de boot, zegt Nelissen. “Bij Hornbach lopen medewerkers rond die verstand hebben van zaken. Daar steekt Hornbach duidelijk geld in. Bij Praxis of Gamma is het clichébeeld toch dat medewerkers vooral vakkenvullers zijn.”

Om Hornbach dwars te zitten, hebben Maxeda, het bedrijf achter Praxis en Formido, en Intergamma, (Gamma en Karwei) de afgelopen jaren de ene na de andere procedure aangespannen om te voorkomen dat Hornbach nieuwe vestigingen zou openen. Maar tevergeefs. “Tot dusver winnen we uiteindelijk altijd”, zegt Van Heeren van Hornbach. De Duitse bouwmarktketen wacht nu op een uitspraak van de Raad van State over een vestiging in Apeldoorn, vertelt hij. “En binnenkort hebben we een zitting bij de Raad van State over een vestiging in Enschede. Ik zeg weleens: ik ben vaker in een rechtszaak dan in een bouwmarkt.”

Het juridisch getouwtrek neemt niet weg dat het Hornbach voor de wind gaat in Nederland. Gisteren meldde het Duitse bedrijf dat het in Nederland voor het vierde jaar op rij groeit met dubbele cijfers. Komend jaar opent de vijftiende vestiging in Duiven. “Uiteindelijk willen we naar 25 tot 30 vestigingen”, zegt Van Heeren.