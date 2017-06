Horen die buikkrampen gewoon bij ongesteld zijn?

Mijn huisarts noemde het nog net geen modegril, schrijft een lezeres, toen ik laatst met mijn dochter langskwam omdat zij zware buikpijnen heeft als ze ongesteld is, en pijn bij het plassen. Dat hoort erbij, zei de arts. Als het meisje twintig is en ze heeft nog steeds klachten, dan moet ze zich nog maar eens melden. Misschien is het wel de ongerustheid van de moeder die maakt dat haar dochter pijn heeft.

Moeten we inderdaad afwachten, vraagt de lezeres zich af, of moet ik doordrammen om een verwijzing naar een gynaecoloog te krijgen? Dat eerste, voegt ze eraan toe, doet ze liever niet. Online stuitte ze op een site en wat ze daar las liegt er niet om: heftige menstruatieklachten kunnen duiden op endometriose, een aandoening die gevolgen kan hebben voor de vruchtbaarheid.

Een beetje pijn hoort bij menstrueren, zegt gynaecologe Ellen Klinkert van het Groningse UMCG, maar wat de lezeres beschrijft gaat veel verder dan een beetje pijn en past bij de symptomen van endometriose. Die ziekte ontstaat bij ongeveer 10 procent van de vrouwen wanneer er tijdens de ongesteldheid bloed uit de baarmoeder in de buikholte terechtkomt. In dat bloed zitten cellen van de binnenbekleding van de baarmoeder, legt Klinkert uit, en die nestelen zich in het buikvlies en groeien daar verder. Gevolg is dat de buikholte 'mee-menstrueert'; het opruimen van het bloed kan een ontsteking veroorzaken, met pijn en verklevingen als gevolg.

Op de lange termijn kan dat leiden tot chronische ontstekingen, vruchtbaarheidsproblemen en soms moeten vrouwen ook een deel van hun darmen laten weghalen of een nier missen, zegt Klinkert.

Dat is de erge vorm, aldus de gynaecoloog. Er zijn ook vrouwen die nauwelijks klachten hebben. "Die hebben drie kinderen gekregen en als ze zich laten steriliseren bijvoorbeeld, blijkt dat ze endometriose hebben." Dat is niet erg, zegt ze, daar hoeft de vrouw niet voor behandeld te worden. De ziekte is lastig vast te stellen omdat een echo de aangetaste plekken niet laat zien. Daar is een kijkoperatie voor nodig en dat is zo'n stevige ingreep dat artsen daar niet meteen voor kiezen.

De pil

De meestgekozen oplossing: laat de vrouw met klachten de pil slikken. En dan een pil zonder stopweek, want de beste remedie die artsen voor handen hebben is ervoor te zorgen dat vrouwen zo min mogelijk ongesteld worden. Wie niet menstrueert, kan ook geen baarmoederbloed verliezen in de buikholte.

Dat de huisarts de dochter van de lezeres aanraadt om het aan te zien tot ze twintig is, is dus geen goed advies, zegt Klinkert. "Onze leidraad is: als de pijn zo heftig is dat je ervoor moet thuisblijven van school, dan is dat niet normaal. Ga dan naar de huisarts." Die kan de pil voorschrijven. Een gynaecoloog is daar niet voor nodig. Maar ja, de huisarts van de lezeres vond het maar onzin. Wat moet ze nu? Klinkert raadt de dochter aan de zelftest te doen op de site van de Endometriose Stichting. Gewapend met het resultaat kan ze zich opnieuw bij haar huisarts melden.

Niet iedere huisarts is even bekend met de ziekte, weet Klinkert. "In de huisartsenfolder over menstruatie wordt het woord endometriose niet eens genoemd." Of een arts wel of niet aanslaat op de symptomen heeft vooral te maken of hij of zij het in de praktijk al eens een patiënt heeft gehad die eraan leed, merkt ze.