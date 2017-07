Hordenloopster Sharona Bakker heeft talent, maar ook pijn

Een chirurg noemde haar hielen ooit 'twee flatgebouwen die in de weg stonden'. Gék werd Sharona Bakker ervan. De eeuwige pijn in haar achillespezen. Eerst links, dan rechts. Dan links en rechts tegelijkertijd. "Ik loop er al vijf jaar mee. Niemand weet wat het is", vertelt de 27-jarige atlete op Papendal. Terwijl andere atleten in actie komen op het NK atletiek dit weekend in Utrecht, moet Bakker rustig aan doen. Wéér. Ze zit voor de zoveelste keer in de lappenmand.

Lees verder na de advertentie

Ik kon niet eens meer op mijn tenen staan. De pijn was ondraaglijk

Drie weken geleden ging het opnieuw mis op het EK landenteams in Lille. De oude pijn was terug. "Ik kon daar niets meer. Ik kon niet eens meer op mijn tenen staan. De pijn was ondraaglijk."

In tranen vroeg ze zich af of het allemaal nog wel zin had. Of zij, de vrouw die drie jaar geleden met haar persoonlijk record van 12.85 de achtste tijd op de wereldranglijst had, er niet gewoon mee moest stoppen.

Geen huismoeder Bakker kon het niet. Haar liefde voor het hordelopen is te groot. Ze wil haar carrière niet op deze manier afsluiten. Een spuit met ontstekingsremmers moet haar net op tijd fit krijgen voor de WK in Londen begin augustus. "Topsport gaat best ver. Als je zo'n injectie laat zetten moet je ervoor tekenen dat het je eigen verantwoordelijkheid is. Het is niet helemaal zonder risico. De kans is klein dat er echt iets ergs gebeurt, dat je achillespezen knappen of zo, maar als je gewoon een huismoeder bent doe je dit soort dingen niet." Maar zij is geen huismoeder. Bakker leeft voor de sprint van 100 meter over tien horden van 84 centimeter hoogte. Om het probleem in haar hielen te verhelpen reisde ze stad en land af. Ze liet meerdere scans maken bij de gerenommeerde sportarts Peter Vergouwen. Hij kon het probleem niet vinden. Toen Vergouwen opmerkte dat Bakker pijn misschien heftiger ervoer dan iemand anders, werd de hordeloopster kwaad. "Ik kan juist een hoop pijn verdragen. Mensen denken dat ik me aanstel omdat ze het probleem niet kunnen vinden. Of dat het mentaal is." Ergens snapt ze de reactie van de sportarts ook wel. "Ik vind hem een hele goede sportarts, een van de besten die er rondloopt. Hij baalt natuurlijk ook dat hij het niet kan vinden." Mensen denken dat ik me aanstel omdat ze het probleem niet kunnen vinden. Ik kan juist een hoop pijn verdragen. Sharona Bakker Bakker had vaak hoop dat het mysterie rondom haar achillespezen opgelost zou worden. Orthopedisch chirurg Gino Kerkhoffs dacht in 2015 dat haar uitstekende hielbotten het probleem waren. Bakker ging onder het mes om de botten te laten afschaven.

Flatgebouwen "Er zaten gewoon twee flatgebouwen in de weg", zei de arts toen ze uit de narcose kwam. Toen ze het ziekenhuis uit rolde in een rolstoel had ze goede moed om de Spelen in Rio nog te halen. Even had ze geen last. Tot haar hamstring in een training plotseling afscheurde bij het oefenen van sprintjes. Werd ze wéér als een gewond vogeltje afgevoerd. In een wereldrecordpoging revalideren probeerde ze de limiet voor Rio nog te halen, maar de Spelen kwamen te vroeg. Op een gegeven moment ga je wel nadenken. Misschien kan mijn lichaam het gewoon niet aan? Bakker begint te lachen als ze over al haar blessures vertelt. Het is een cynische lach. In haar helderblauwe ogen schuilt teleurstelling. "Op een gegeven moment ga je wel nadenken. Misschien kan mijn lichaam het gewoon niet aan? Misschien moet ik gewoon stoppen, ook al geloven trainers dat ik veel kan bereiken."

Spaargeld Door uitblijvende resultaten verloor ze haar A-status met topsportersinkomen. Sponsor Puma meldde zich ook na twee jaar af. Bakker komt nu rond van haar spaargeld. Ze had het geld van NOC-NSF en het salaris dat ze verdiende als gymjuf zoveel mogelijk opzij gezet. Natuurlijk zijn er momenten waarop ik me afvraag waarom mij dit altijd overkomt Bakker weigert er een chagrijnig mens van te worden. "Natuurlijk zijn er momenten waarop ik me afvraag waarom mij dit altijd overkomt. Maar dat kun je niet te vaak denken. Dan word je depressief." Ze weet ook dat mensen het erger hebben. Bij haar vader werd in 2012 kanker ontdekt. Hoe verdrietig ook, het leerde haar wel relativeren. "Hij is heel erg ziek. Als ik dan kijk naar mijn sport denk ik, hoe erg is dat dan in vergelijking met de ziekte van mijn vader? Ik heb nog een mooi leven voor me." Dat ze zich niet voor Rio plaatste, vond ze bijna erger voor hem dan voor zichzelf omdat ze niet weet of hij de volgende Spelen in Tokio haalt. "Hij is een enorme sportgek en probeert zijn behandelingen om mijn wedstrijden heen te plannen zodat hij kan komen kijken." Ik heb mooie dingen laten zien, maar ik keek altijd naar wat er de volgende keer nog beter kon Bakker vindt dat ze als jong talent meer had moeten genieten. Ze was altijd maar bezig met sneller worden. "Ik heb mooie dingen laten zien, maar ik keek altijd naar wat er de volgende keer nog beter kon. Als je ouder wordt ga je meer nadenken. Dan wordt alles lastiger. Als je jong bent moet je echt genieten van hoe makkelijk alles nog gaat."

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.