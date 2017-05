Hordenloopster Marjan Olyslager: 'Jonge talenten vinden de hekken eng'

Marjan Olyslager staat langs de baan tijdens de wedstrijden om de Ter Specke Bokaal in Lisse. Aan de lange zijde bij het hordenlopen, waar anders. De houdster van het Nederlands record op de 100 meter heeft na 28 jaar nog steeds geen opvolgster. Haar stokoude 12.77 uit 1989 is nog altijd de snelste tijd ooit.

Twee uitblinkers op het onderdeel, specialiste Sharona Bakker en zevenkampster Nadine Visser, willen het record dit jaar aanvallen.

Voor Olyslager is er niets mooiers dan de sprint over de hekken. "Je moet explosief en snel zijn, maar ook technische skills hebben. En gevoel voor ritme, want jouw snelheid moet wel precies in de vakjes tussen die hordes blijven passen."

De vijver van talenten is klein, er zijn weinig specialistische trainers en de trainingen worden niet overal met genoeg speelsheid en enthousiasme gegeven. Dat vindt Olyslager jammer. Zelf komt ze als trainster regelmatig met andere coaches bijeen om te kijken hoe ze het onderdeel waar ze zo aan verknocht is een positieve impuls kan geven.

Liefde voor hordenlopen

Nadine Visser is een van de Nederlandse topatletes die haar liefde voor het onderdeel deelt. De 22-jarige zevenkampster uit Hoogkarspel kwam vorige maand in de Verenigde Staten met 12,87 al heel dicht bij het Nederlandse record. Met die tijd liep ze ook ruim onder de WK- limiet, die op 12,98 staat. Sharona Bakker (27) had zich al nipt geplaatst voor de mondiale titelstrijd in Londen met een tijd van 12,97.

Maar het is de vraag of de twee straks concurrenten van elkaar worden in Londen. Visser staat, net als Dafne Schippers twee jaar geleden, voor de keuze om het meerkampen te laten schieten, om zich te specialiseren op één onderdeel omdat ze dan meer kans zou hebben op eremetaal. Schippers koos met groot succes voor de sprint, met de wereldtitel op de 200 meter, WK-zilver op de 100 en olympisch zilver op de 200 als resultaat.

Visser krijgt vaak het advies om dat voorbeeld te volgen. Maar ze houdt van de meerkamp, waaraan ze tijdens de mondiale titelstrijd mee wil doen. "Zeven onderdelen over twee dagen, ik vind het zo gaaf. Het is heel anders dan zo'n sprint, maar ik vind de afwisseling heel leuk", zegt Visser nadat ze in 13,09 naar de winst is gelopen op de 100 meter horden in Lisse. Bakker verpestte zaterdag haar start, waardoor ze geen bedreiging vormde voor Visser.

Wat Olyslager betreft mag de sport voor vrouwen wel iets uitdagender worden

Maar Vissers liefde voor de sprint over de 84 centimeter hoge hekken zit ook diep. Angst heeft ze nooit gekend voor het onderdeel. "Ik wil elke horde keihard aanvallen. Ik ben niet bang om hem te raken, ik wil er doorheen." Het resultaat van die drive is te zien aan haar blauwe knieën, waar alle hordenlopers aan te herkennen zijn. Door de harde tikken tegen de plaat zitten er permanent schrammen en bulten op het gewricht.