Hoort er bij 'leren' een meewerkend voorwerp?

De achterliggende redenering van deze lezer is wel te raden. Het gaat hem natuurlijk om dat 'moeten', dat volgens hem 'moet' zal moeten zijn. Hoe zit dat in elkaar?

Als je zegt 'Ik leer iemand iets', dan is 'iets' lijdend voorwerp en 'iemand' is meewerkend voorwerp (je kunt er ook van maken 'Ik leer aan iemand iets'.) Bij een lijdende vorm hoort het lijdend voorwerp onderwerp te worden en niet het meewerkend voorwerp. Vanuit 'Ik leer computers iets' krijg je dus '(Aan) computers wordt iets geleerd' en niet 'Computers worden iets geleerd'.

Tot zover glashelder en spijkerhard. Maar in de oorspronkelijke zin is dat 'iets' ingevuld met een beknopte bijzin ('(om) te denken in taal'). Maakt dat iets uit? Moeilijke vraag!

'Ik leer aan computers te denken in taal', dat lijkt me twijfelachtig

In elk geval wordt het een stuk stroever om 'aan' toe te voegen: 'Ik leer aan computers te denken in taal', dat lijkt me twijfelachtig. Dus is 'computers' nu nog wel het meewerkend voorwerp? Of hebben we nu de constructie als 'Ik nodig iemand uit om iets te doen,' waarin 'iemand' lijdend voorwerp is? Was er maar iemand op deze wereld die een taalgevoel had over het verschil tussen 'hen' en 'hun'! Die kon vast wel vertellen of het moet zijn 'Ik leer hun om na te denken' of 'Ik leer hen om na te denken'. Want het moet 'hun' zijn bij meewerkend voorwerp en 'hen' bij lijdend voorwerp. Ik neig hier naar 'hen', maar dan zou de oorspronkelijke zin dus eigenlijk prima zijn.

