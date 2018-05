Hoort de nieuwe man van mijn ex in het rijtje om felicitaties in ontvangst te nemen?

Ik ben zeven jaar gescheiden en binnenkort trouwt mijn dochter. Mijn ex-vrouw is inmiddels hertrouwd. We staan op redelijk goede voet, ik zie haar en haar nieuwe man op verjaardagen. Bij het begin van de receptie na de huwelijksplechtigheid staan bruidspaar en ouders op een rijtje om felicitaties in ontvangst te nemen. Ik ben van mening dat een nieuwe partner daar niet thuishoort. Wat schrijft de etiquette voor?

Beste Wordt hij ook gefeliciteerd?

Of een nieuwe partner thuishoort in het rijtje naasten dat felicitaties in ontvangst neemt, hangt een beetje af van de tijdsduur van de nieuwe relatie. Als een nieuwe partner heel vers is en nog nauwelijks een intrede in de familie heeft gedaan, komt hij/zij niet in aanmerking.

Als de relatie al wat langer duurt, staat hij/zij er meestal wel bij. Uw ex en haar nieuwe man zijn getrouwd en zodra een stel getrouwd is, worden zij formeel als eenheid beschouwd. De nieuwe man van uw ex kan er dus staan. Maakt u zich er geen zorgen over. De ouders van de bruidegom zullen er ook staan, en soms doen broers en zusters van het bruidspaar ook nog mee.

De ervaring leert dat de formaliteit van het feliciteren in een receptierij een rommelige aangelegenheid is. Naarmate meer onbekende gasten zich aandienen om een handje te schudden, hebben ouders minder idee wie zij nu weer voor zich hebben.

Dat geldt voor de genodigden die het rijtje naasten afwerken evenzeer. Er worden in een vrolijke sfeer in den blinde felicitaties uitgedeeld, dat is alles. De mensen die ertoe doen, weten heus wel dat u de vader van de bruid bent.

Hebt u vragen over de omgang met buren, collega’s, familie, vrienden en kinderen? Stuur ze naar beste@beatrijs.com.

Alle afleveringen van Moderne Manieren zijn terug te lezen in ons dossier.