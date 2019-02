Hoop op snel handelsakkoord tussen Trump en Xi vervliegt

Trump liet gisteren weten dat er geen ontmoeting gepland staat, terwijl hij eerder wel aangaf zelf met Xi de laatste hand te willen leggen aan een eventueel akkoord. De tijd daarvoor begint te dringen. Op 1 maart komt er een einde aan een periode van drie maanden waarin beide landen hebben beloofd geen nieuwe handelstarieven te zullen instellen op elkaars producten.

De Amerikaanse president heeft al aangekondigd dat als er geen akkoord is voor 1 maart, de tarieven op Chinese import ter waarde van 200 miljard dollar verhoogd zullen worden van 10 naar 25 procent. De verwachting is dat China daarop zal reageren door zelf ook weer nieuwe tarieven in te stellen op Amerikaanse importen.

Diefstal bedrijfsgeheimen

De Verenigde Staten willen dat China een aantal grote economische hervormingen doorvoert, onder andere door Amerikaanse bedrijven die zaken willen doen in China minder beperkingen op te leggen. Daarnaast beschuldigt de VS China van het stelen van intellectueel eigendom van Amerikaanse bedrijven. Onlangs werd de Chinese telecomgigant Huawei aangeklaagd voor het stelen van bedrijfsgeheimen van T-Mobile in de VS, en het uitloven van bonussen voor werknemers die bij andere bedrijven geheimen zouden ontfutselen.

De opmerkingen van Trump zorgden in Azië voor een scherpe reactie op de beurzen, waar aandelenkoersen kortstondig flink onderuit gingen. Er was op gerekend dat Trump een bezoek aan Vietnam eind februari voor een ontmoeting met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong Un zou combineren met een ontmoeting met Xi.

De afgelopen maand waren de beurzen juist bezig met een opmars, nadat eind vorig jaar sprake was van een flinke terugval. Een groot deel van die rally zou te danken zijn aan optimisme over de mogelijkheid dat er een akkoord zou komen tussen China en de VS, aldus Peter Jankovskis van beleggingsfirma OakBrook Investments tegenover persbureau Reuters.