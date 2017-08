Hoop op polderakkoord binnen enkele weken

Na de irritatie over het lekken van een formatiestuk over voltooid leven moesten de onderhandelaars vandaag weer overgaan tot de orde van de dag. Dinsdagavond waren de gesprekken nog voortijdig afgebroken omdat onderhandelen in een gespannen sfeer weinig zin heeft, maar vanochtend kwamen de sociale partners langs. Eerst Hans de Boer van werkgeversorganisatie VNO-NCW en Han Busker van vakcentrale FNV als vicevoorzitters van de SER, gevolgd door SER-voorzitter Mariëtte Hamer.

Een breed sociaal akkoord heeft de polder nog niet te bieden aan de formerende partijen. De Boer zei na afloop van het gesprek met VVD, CDA, D66 en ChristenUnie dat werkgevers en werknemers ‘nog niet het begin van een akkoord’ hebben bereikt.

Dossiers die op tafel liggen zijn onder meer een verkorting van de twee jaar die werkgevers nu het loon van zieke werknemers moeten doorbetalen, de positie van onverzekerde ZZP’ers, versoepeling van het ontslagrecht om de kloof tussen vaste en flexibele arbeidscontracten te verkleinen, en hervorming van het pensioenstelsel.

Maar helemaal met lege handen kwamen de sociale partners ook niet naar het Johan de Witthuis. Volgens een van de betrokkenen bij de onderhandelingen is er rond loondoorbetaling voor zieke werknemers en verzekering van ZZP’ers tegen ziekte zicht op een akkoord.

Die twee onderwerpen hangen met elkaar samen. In een mogelijk compromis bekostigen de overheid en werknemerspremies een deel van het loon voor zieke werknemers, zoals de werkgevers willen. In ruil daarvoor worden ZZP’ers dan ook al dan niet gedwongen opgenomen in een verzekering tegen ziekte. Dat laatste is een wens van de vakbonden.

Mogelijk komt er ook nog een akkoord over hoe om te gaan met flexibilisering van de arbeidsmarkt en het pensioenstelsel. De Boer zei gisteren dat hij ‘ernaar streeft dat er binnen enkele weken helderheid is.’ Busker zei dat de gesprekken nog lopen, ‘maar het zijn zware onderwerpen, daar zijn wij nog niet uit met elkaar.’

Buiten spel Een betrokkene bij de formatie sprak de verwachting uit dat enige druk kan helpen. Als de polder niet binnen enkele weken met een gezamenlijk voorstel komt, geven zij het initiatief om knopen door te hakken aan de politiek. VVD en D66 vinden dat eigenlijk wel best. Naar hun idee ligt het primaat voor keuzes op sociaaleconomische onderwerpen bij de politiek. Als de sociale partners de komende weken stil blijven, riskeren zij de komende jaren buiten spel te staan Toch kan het voor een kabinet ook gunstig zijn om breed draagvlak voor sociaaleconomische veranderingen te hebben. Werkgevers en werknemers hebben bijvoorbeeld veel invloed op de pensioenfondsen, dus hun medewerking is wenselijk bij een herziening van het pensioenstelsel. De formerende partijen moeten dan hopen dat de sociale partners op korte termijn hun conceptakkoord definitief maken. Er ligt al maandenlang een tekst op de plank waarmee werknemers gedeeltelijk in eigen spaarpotten voor hun pensioen gaan sparen, in plaats van alles in een gezamenlijk fonds te storten. De Boer en Busker zijn het hierover eens, maar de FNV vreest voor onvrede binnen de eigen gelederen. Het ligt binnen de vakcentrale ook gevoelig om zich via akkoorden aan een kabinet te verbinden. Maar aan de andere kant, als de sociale partners de komende weken stil blijven, riskeren zij de komende jaren buiten spel te staan.

