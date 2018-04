Hoop doet leven bij Twente

Er groeit toch nog een strohalm in de Grolsch Veste. Na de overwinning op PEC Zwolle (2-0) is er plots weer die hoop dat FC Twente rechtstreekse degradatie uit de eredivisie kan ontlopen. De positie van de ploeg van in­terim-coach Marino Pusic blijft nog bijzonder precair, maar de onderbreking van de bijna eeuwigdurende neerwaartse spiraal doet de harten in Enschede sneller kloppen.

Het is de vraag of FC Twente na het resultaat tegen PEC Zwolle – pas de vijfde zege dit seizoen en de eerste in 2018 – de ultieme reddingsboei in handen heeft. De club heeft nog twee wedstrijden om ten koste van Sparta en/of Roda JC de nacompetitie te halen. Dat wordt een hele klus. Als Sparta woensdag wint van NAC is het gat nog altijd vier punten. En Roda JC, dat woensdag PSV treft, heeft nu al drie punten meer.

We hebben in ieder geval een tik uitgedeeld en het is aan de concurrentie om daarop te reageren Marino Pusic, in­terim-coach FC Twente

Maar voor doemdenken was gisteren in Enschede geen plaats op een gedenkwaardige avond, waarin een einde werd gemaakt aan de serie van vijftien wedstrijden zonder winst: een van de trieste clubrecords dit seizoen. Hoop doet leven, al is de hoop op enige voorspoed en verbetering de afgelopen maanden in het land der Tukkers vaak ijdel gebleken.

FC Twente boekte de eerste thuisoverwinning sinds 21 oktober van het vorig jaar: 4-0 tegen Roda JC. Destijds werd de ploeg ook geleid door Pusic, toen als vervanger van de ontslagen Hake en gisteren als opvolger van de eveneens weggestuurde Verbeek. Pusic staat nu op twee overwinningen, evenveel als Hake en een meer dan Verbeek.

In de ultieme strijd om lijfsbehoud trof de thuisclub gisteren in PEC Zwolle de ideale tegenstander. De op FC Twente na slechtst presterende ploeg van 2018 legde een povere variant van zomeravondvoetbal aan de dag. De formatie van Van ’t Schip was onmachtig in de aanval, initiatiefloos op het middenveld en vrijgevig in de verdediging. Met als logisch gevolg de zevende uitnederlaag op rij.

Voor FC Twente wordt het halen van de nacompetitie net zo’n lastig karwei als het bereiken van de play-offs voor Europees voetbal voor PEC Zwolle. Dat realiseerde Pusic zich terdege, ondanks de zege van gisteren. “Of we het gaan redden weet niemand”, zei de Bosnische Kroaat. “We hebben vandaag in ieder geval een tik uitgedeeld en het is aan de concurrentie om daarop te reageren.”

Het spel van FC Twente was zeker niet oogstrelend, maar Pusic toonde respect voor de wijze waarop zijn ploeg zich had opgericht na de teleurstellende nederlaag van vier dagen eerder tegen ADO Den Haag. “De spelers hebben laten zien dat ze voor elkaar willen en kunnen knokken en dat is het vertrekpunt van alles.” De inzet en beleving aan Twentse kant waren enorm. Veel spelers hadden in de slotfase last van kramp, maar ze gaven geen krimp.

FC Twente leidde bij rust met 2-0, een bijna science fiction-achtige tussenstand voor de dit seizoen zo geplaagde fans uit Enschede en omstreken. Eerst strafte Van der Lely geklungel in de Zwolse defensie af en later scoorde verdediger Maria, de vervanger van de geschorste Cuevas, na een mooi opzetje van Tighadouini en Assaidi. De treffers zorgden voor een volksfeest op de tribunes en voor de dug-out van de thuisclub. Sparta kan vandaag de Twentse euforie weer temperen, maar daar dacht gisteren even niemand aan.

FC Twente - PEC Zwolle 2-0 (2-0). 21. Van der Lely 1-0, 35. Maria 2-0. Scheidsrechter: Van Boekel. Toeschouwers: 24.900. Geel: Lam (FC Twente), Van den Berg, Mokhtar, Van Polen, Thomas (PEC Zwolle).

FC Twente: Drommel; Van der Lely, Bijen, Thesker, Maria; Maher, Lam, Holla, Tighadouini (85. Van der Heyden); F. Jensen (75. Slagveer), Assaidi (88. El Hamdaoui).

PEC Zwolle: Boer; Ehizibue, Van den Berg (57. Marcellis), Sandler, Van Polen; Thomas, Dekker, Saymak; Namli, Parzyszek (47. Menig), Mokhtar (68. Ondaan).