Hoogste werkloosheid in Groningen, laagste werkloosheid in Zeeland

Het aantal werklozen is in vijf jaar tijd gehalveerd als de verwachtingen voor 2019 uitkomen. Dan zijn er gemiddeld 332.000 werklozen, meldt het Economisch Bureau van ING. Een verdere daling wordt wel lastig, aldus ING, ook al schreeuwen veel ondernemers om personeel. De werkgevers vragen namelijk andere vaardigheden dan die de huidige werkzoekenden bezitten.

Er ontstaat een zogenoemde ‘kwalitatieve krapte’ op de arbeidsmarkt. Als vraag en aanbod ver uit elkaar liggen, dan blijft het met name voor lager- en middelbaar opgeleiden nog steeds lastig werk vinden, verduidelijkt Thijs Geijer, regio-econoom bij ING. Het aandeel lageropgeleiden dat werkt, ligt nu nog steeds lager dan tien jaar geleden, voor de crisis. Nog geen 49 procent van hen heeft een baan. Ter vergelijking: van de hoogopgeleiden werkt 82 procent.

In regio’s waar er een groot arbeidstekort is, zullen werkgevers steeds vaker werkzoekenden aannemen die aanvankelijk nog niet de perfecte match zijn, verwacht Geijer. De snelheid waarmee het aantal banen groeit, neemt wel iets af. In 2018 kwamen er 250.000 banen bij. De verwachting is dat er in 2019 ruim 100.000 banen bij komen.

Vijfduizend vacatures in Zeeland

De provincies Groningen en Flevoland kennen de hoogste werkloosheid. Zeeland heeft de laagste werkloosheid, met een verwacht percentage van onder de drie. Belangrijke sectoren in Zeeland als chemie en transport hebben vooral last van buitenlandse onzekerheden, zoals de brexit. Maar ook de horeca, bouw en zorg kunnen – door een personeelsgebrek – minder hard groeien dan ­deze sectoren zouden willen. In Zeeland staan ruim vijfduizend vaca­tures open. Dat is een stijging van 20 procent vergeleken een jaar eerder.

Ook in regio’s waar de economie meer dan lekker draait, betekent het niet altijd dat de werkloosheid ook laag is. Zo zal in Den Haag de economie met 2,5 procent groeien. Dat is voor het derde jaar bovengemiddeld. De werkloosheid is er wel flink gedaald, van 10,9 procent in 2014 naar 5 procent nu, maar dat is ver boven het gemiddelde van Nederland van 3,6 procent.

Dit komt onder meer door een gebrek aan werkervaring, een laag opleidingsniveau, gezondheidsproblemen of taalachterstand, noteert de ING-monitor. Daarbij sluit ook in Den Haag vraag en aanbod op de arbeidsmarkt onvoldoende op elkaar aan. Er zijn veel ICT’ers nodig, er is in dit gebied veel vraag naar ­cybersecurity-dienstverlening, maar nog te weinig mensen voorhanden.