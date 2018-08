Hoogste monnik China weg na aantijging lastigvallen nonnen

Als misschien wel de meest hightech georiënteerde boeddhistische monnik van China was meester Xuecheng (51) tot voor kort erg geliefd onder zijn aanhangers. Dagelijks hield hij ruim een miljoen online volgers op de hoogte van zijn overpeinzingen via de Chinese Twitter-dienst Weibo. Met ongelimiteerd toegang tot internet, soetra's op tablets en een heuse robot-monnik wist hij veel hoogopgeleide spirituelen naar zijn Longquan-klooster te trekken in het uiterste noordwesten van Peking.

Lees verder na de advertentie

Maar na beschuldigingen van seksueel wangedrag is de prominente leider uit de gratie geraakt. Zonder in details te treden maakte de Boeddhistische Associatie van China gisteren bekend dat Xuecheng stopt als voorzitter van de religieuze organisatie, die als brug dient tussen boeddhisten en de Chinese - officieel atheïstische - communistische regering. Hij was de jongste monnik ooit in deze functie. Het is nog niet bekend of Xuecheng terugtreedt als abt van het Longquan-klooster.

In het document van de monniken staan ook financiële gegevens die suggereren dat de abt bijna 1,5 miljoen dollar verduisterde

In een 95 pagina's tellend document zetten twee monniken uit de abdij de beschuldigingen uiteen. Er staat beschreven hoe Xuecheng minstens zes nonnen seksueel heeft lastiggevallen. Vier van hen gaven onvrijwillig toe aan de vele expliciete en manipulatieve sms'jes die zij van hun leider kregen. Xuecheng zou in de berichtjes beweren dat lichamelijk contact 'zuivert' en dat seks een belangrijk onderdeel is van de boeddhistische leer. Dit terwijl monniken doorgaans celibatair leven.

In het document van de monniken, dat online op grote schaal werd gedeeld voordat de regering het censureerde, staan ook financiële gegevens die suggereren dat de abt bijna 1,5 miljoen dollar (1,3 miljoen euro) verduisterde.

© EPA

Xuecheng ontkent alles. Het document zou bestaan uit 'vervalst materiaal, verdraaide feiten en valse beschuldigingen.' Het klooster blijft vooralsnog achter zijn abt staan en wijst alle aantijgingen van de hand. Het staatsorgaan dat namens de regeringspartij toezicht houdt op godsdienstige organisaties heeft in een verklaring laten weten dat het een onderzoek begint. Deze instantie heeft de macht Xuecheng uit zijn religieuze positie te zetten, maar kan hem niet strafrechtelijk vervolgen. Het is nog niet bekend of de politie dat gaat doen.

Onlangs kwam Xuecheng nog positief in het nieuws toen zijn abdij een 60 centimeter hoge robot-monnik introduceerde die mantra's kan zingen en allerlei vragen over het boeddhisme kan beantwoorden. De charismatische leider, die al op zijn zestiende het kloosterleven in ging, wist toen zijn boodschap van modern boeddhisme aan een nog groter publiek over te brengen. In zijn ogen kunnen moderne communicatiemiddelen bijdragen aan een opleving van de religie. Hij legt de nadruk meer op praktisch advies dan op diepe filosofische gedachten.

De Xuecheng-affaire lijkt onderdeel van de Chinese #MeToo-beweging, die aanvankelijk door censuur van de communistische regering maar mondjesmaat op gang kwam. Beschuldigingen van seksueel wangedrag aan het adres van universiteitsprofessoren, een baas van een liefdadigheidsinstelling en mediafiguren zijn verzwegen.