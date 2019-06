Hoogste loonstijging in jaren, maar de bonden zijn nog niet tevreden

De VNG biedt een loonsverhoging van 4,9 procent voor twee jaar maar dat is voor de vakbonden FNV, CNV en CMHF onvoldoende om de verwachte inflatie van bijna 3 procent per jaar te compenseren. Volgens de VNG is de aangeboden loonsverhoging wel voldoende om tenminste de huidige koopkracht te garanderen.

Ook bij ziekenhuizen, verpleeg -en verzorgingshuizen, gehandicaptenzorg en in de techniek verlopen de onderhandelingen moeizaam. De Algemene Werkgeversvereniging Nederland (AWVN) is niet verbaasd: “De branches waar het moeilijk verloopt zijn voornamelijk aan de overheid gelieerd”, zegt een woordvoerder. “Bij bedrijven staan de neuzen van werkgevers en werknemers meestal dezelfde kant op en weten ze dat ze van elkaar afhankelijk zijn. Bij overheidsinstanties is dat niet zo en gaan onderhandelingen moeizamer.”

Ook bij bedrijven Volgens de FNV gaan de onderhandelingen langzaam ‘omdat de werkgeversorganisaties weinig toegeeflijk zijn’. Het zijn volgens de bond ook niet alleen instanties die aan de overheid zijn verbonden waar de cao-onderhandelingen moeizaam verlopen. Bij bedrijven is dat ook het geval. “Geld voor werknemers lijkt eerder naar aandeelhouders te gaan”, oordeelt de FNV-woordvoerder. In mei werder er in totaal 24 cao’s afgesloten en de hoogste gemiddelde loonstijging in tien jaar genoteerd: 2,96 procent Desondanks werden er in mei in totaal 24 cao’s afgesloten en werd de hoogste gemiddelde loonstijging in tien jaar genoteerd: 2,96 procent. AWVN: “Het gaat weer goed met bedrijven. Dus vinden veel werkgevers loonsverhoging geen probleem.’’ Voor de FNV is de loonsverhoging echter hard bevochten en had het hoger gekund. “In sectoren als de horeca en de detailhandel is de loonstijging vrij laag en de koopkracht stijgt nauwelijks vanwege de inflatie.” De vakbond heeft aangekondigd dat er in ziekenhuizen eind juni actie wordt gevoerd als reactie op de (nog) mislukte cao-onderhandelingen. Verpleegkundigen gaan stiptheidsacties voorbereiden waarbij zij zich precies aan hun rooster houden en geen overuren meer maken. Binnen de jeugdzorg wordt er een landelijke staking voorbereid, die begin september zou moeten plaatsvinden.

