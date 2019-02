Hoogspanning tussen India en Pakistan na Indiase aanval

De luchtaanval, waarbij volgens India honderden doden vielen, was ‘een preventieve, niet-militaire actie’. Dat verklaarde de Indiase staatssecretaris voor buitenlandse zaken Vijay Gokhale dinsdagochtend, een paar uur na de actie.

In een persverklaring zei Gokhale dat het doelwit een groot trainingskamp van de terroristische organisatie Jaish-e-Mohammed (JeM) was en dat ‘een groot aantal’ terroristen is omgekomen. JeM zat achter een zelfmoordaanslag in de Indiase deelstaat Jammu & Kashmir, waarbij op 14 februari meer dan veertig paramilitairen om het leven kwamen.

Volgens Gokhale was er betrouwbare informatie dat er vanuit dit kamp nog meer zelfmoordaanslagen werden gepland. De luchtaanval was dus gericht tegen JeM en niet tegen de Pakistaanse staat – vandaar de term ‘niet-militair’. De aanval moet afgaande op de term ‘preventief’ kennelijk ook niet gezien worden als wraakactie of provocatie.

‘Ongerechtvaardigde agressie’ De Indiase woordkeuze klonk de-escalerend. Maar er zijn analisten die er niet gerust op zijn: zij zien in de actie een bereidheid van India om oorlog met het buurland te voeren. Het was dinsdag voor het eerst sinds de oorlog van 1971 dat de Indiase luchtmacht de grens met Pakistan overvloog. “Een ongerechtvaardigde agressie”, volgens de Pakistaanse nationale veiligheidsraad (NCS), die dinsdag bijeen werd geroepen door premier Imran Khan. De Pakistaanse premier Khan heeft de strijdkrachten en de bevolking opgeroepen ‘op alle mogelijke gebeurtenissen’ voorbereid te zijn De Indiase verklaring dat met de luchtaanval een terroristisch trainingskamp werd verwoest, is volgens Pakistan ‘roekeloos en fictief’. Direct na de aanval twitterde de woordvoerder van het Pakistaanse leger al dat de Indiase gevechtsvliegtuigen rechtsomkeert maakten na interventie van de Pakistaanse luchtmacht. De bommen werden volgens hem in een open veld gedropt, zonder slachtoffers te maken.

Nationale verkiezingen India beschuldigt Pakistan er al langer van trainingskampen van terroristische organisaties te huisvesten, iets wat Pakistan ontkent. Volgens de Indiase regering zijn er ook duidelijke aanwijzingen voor Pakistaanse betrokkenheid bij de zelfmoordaanslag van 14 februari. Hoewel de dader een Indiër was, heeft JeM, de organisatie waarvoor hij de aanslag pleegde, zijn basis in het door Pakistan bestuurde deel van Kashmir. De aanslag was wat het dodenaantal betreft de grootste sinds het begin van het conflict in de regio, die sinds de onafhankelijkheid en opsplitsing van India en Pakistan door beide landen wordt geclaimd. De Indiase premier Modi stond de afgelopen weken onder druk gepast te reageren, temeer omdat er over twee maanden nationale verkiezingen zijn en zijn achterban een sterk signaal richting Pakistan verwachtte. De spanning liep daarom behoorlijk op in het grensgebied. Aan Indiase kant werd een uitgaansverbod ingevoerd en honderden mensen zijn gearresteerd, verdacht van lidmaatschap van militante en separatistische groepen, of omdat ze ondanks het verbod de straat op waren gegaan. Er werden de afgelopen dagen ook duizenden extra militairen en paramilitairen naar de regio gestuurd, hoewel dat volgens bronnen van persbureau PTI routine is in de maanden voorafgaand aan de nationale verkiezingen. De luchtaanval van India dinsdagochtend heeft geen einde gemaakt aan de spanningen. In de woorden van oud-militair luitenant generaal Harcharanjit Singh Panag, in een artikel voor nieuwssite The Print: “De bal ligt nu bij Pakistan.” Panag verwacht een militaire reactie van het buurland. De Pakistaanse nationale veiligheidsraad heeft verklaard ‘te zullen reageren’ en premier Khan heeft de strijdkrachten en de bevolking van Pakistan opgeroepen ‘op alle mogelijke gebeurtenissen’ voorbereid te zijn.

