Hoogoplopend conflict rond Keniaanse verkiezing zorgt voor economische ellende

"De zaken lopen al sinds juni dit jaar niet goed. Eigenaren van auto's stellen de beurt of reparaties uit tot er meer duidelijkheid is over de verkiezingen van vandaag."

De garage-eigenaar teert in op zijn reserves maar prijst zich nog gelukkig want hij kan de huur en salarissen betalen. De bedrijven aan weerszijde van zijn garage hebben de poorten inmiddels gesloten.

Morgen stemmen Het is normaal tijdens verkiezingstijd in Kenia dat de economie vertraagt. De politieke machtsstrijd is soms zo hevig dat deze escaleert, zoals in 2008, toen meer dan duizend mensen om het leven kwamen. Nu kraakt de economie onder de last van opnieuw hoogopgelopen spanningen rond geannuleerde verkiezingen van augustus omdat er toen onregelmatigheden zijn geconstateerd. De zittende president Uhuru Kenyatta kreeg mede daardoor 1,4 miljoen stemmen meer dan oppositieleider Raila Odinga. Morgen moeten de Kenianen opnieuw naar de stembus. Dat gaat door, bleek vandaag, omdat het Keniaanse Hooggerechtshof zich niet buigen over een verzoek de presidentsverkiezing uit te stellen. Dat betekent volgens de advocaat van de kiesraad dat de verkiezing gewoon doorgaat.

Lijfwacht doodgeschoten Er kwamen woensdag maar twee rechters opdagen: te weinig om de zaak te behandelen, zei voorzitter David Maraga. Hij legde uit dat één van zijn collega's ziek was, een andere magistraat in het buitenland zit en een derde rechter afhaakte omdat haar lijfwacht was doodgeschoten. Bij Piyush, de doe-het-zelfwinkel in de wijk Karen, is de economische malaise zichtbaar. Gewoonlijk staan er tientallen doe-het-zelvers in de rij voor bouwmaterialen, verf of tuinbenodigdheden. Nu kijkt een half dozijn somber kijkende verkopers vanachter de toonbank uit naar klandizie. "Het is deze keer erger dan anders omdat het verkiezingsdrama zich maar voortsleept. Mensen gaan hun huis niet schilderen of verbouwen als ze onzeker zijn over de toekomst", vertelt verkoopster Mary Mbithi.

Alleen het hoognodige Gewoonlijk duurt het negatieve effect van verkiezingen op de economie in Kenia zo'n drie maanden maar nu is het al bijna een half jaar raak. Investeerders houden de hand op de knip. Productie daalt omdat consumenten alleen het hoogstnoodzakelijke aanschaffen. Bij die onzekerheden komen ook nog de voortdurende demonstraties in zakencentra van steden die bedrijven dwingen de deuren te sluiten uit angst voor plunderingen. In Kisumu, de stad in het westen van het land dat het bolwerk is van de oppositie, zijn winkels en kantoren soms wel drie dagen per week gesloten wegen demonstraties. De Nederlander Freek Eijkman, directeur van PEP Intermedius in Kisumu, signaleert dat bedrijven pas op de plaats maken. "Iedereen probeert de boel draaiende te houden", vertelt hij. "Er worden geen grote of nieuwe projecten ondernomen. Bedrijven vragen vaker dan anders om uitstel van betaling." Er worden geen grote of nieuwe projecten ondernomen. Bedrijven vragen vaker dan anders om uitstel van betaling. Freek Eijkman, directeur van PEP Intermedius in Kisumu.

Kerstannuleringen Zijn eigen bedrijf voelt de economische neergang niet direct. PEP Intermedius is gespecialiseerd in beltegoed, geldtransfer via mobieltjes en elektriciteitsmuntjes, dat zijn basisbenodigdheden waaraan mensen nog wel hun geld uitgeven.

Volgens het Keniaanse bureau voor de statistiek is de voorspelde groei van het land bijgesteld naar 5 procent. Vorig jaar was die nog 6,3 procent. Dat er nog überhaupt groei is, heeft Kenia te danken aan de export van thee, koffie, bloemen en groenten die tot nu toe niet zijn geraakt door de verkiezingen.



Wel geraakt is het toerisme, een sector die uitermate gevoelig is voor politieke onrust met geweld. Het toerisme is goed voor 10 procent van het bruto binnenlands product van Kenia. Juli en augustus waren het beste seizoen in zes jaar voor veel hotels in het vermaarde wildpark de Masai Mara. Toch zijn er nu al ontslagen gevallen want het kerstseizoen, normaliter een piektijd, is al getroffen door annuleringen.