Hoogland en Wild kronen zich tot koning en koningin van het baanwielrennen

In de finale was Hoogland oppermachtig tegen Stefan Bötticher. Met een topsnelheid van rond de 75 kilometer bleef hij de Duitser, van wie hij in 2014 op het WK in Cali had verloren, ver voor. Lavreijsen maakte het Nederlandse feest compleet. Hij was in drie races te sterk voor de Brit Jack Carlin, de wereldkampioen van dit jaar in Apeldoorn, en pakte het brons. Hoogland was al Europees kampioen in 2015, maar werd vorig jaar in Berlijn onttroond door de Fransman Sebastien Vigier.

Na de kwartfinales was al zeker dat een van beide Nederlanders in de finale zou komen. Hoogland schakelde de Brit Philip Hindes uit en Lavreysen was, in twee overtuigende races, te snel voor Denis Dmitriev. Daarmee demonstreerde de pas 21-jarige Brabander zijn progressie. Tijdens zijn debuut op de WK baan van 2017 in Hongkong moest hij in de finale de winst aan de elf jaar oudere Rus laten.

Met de Nederlandse vlag geheven boven zijn imposante torso reed Hoogland zijn ereronde. Zelf was hij enigszins verbaasd dat hij op de hoogste trede van het platform mocht klimmen. “Het was een heel kort zomerschema, eigenlijk kwam dit toernooi te vroeg”, zei Hoogland na zijn indrukwekkende optreden. “Maar ik was sterk en overtuigd. En als je weet dat je de hoogste snelheid haalt, is het moeilijk om er bij mij omheen te komen.”

Trainingsmaatjes

Waar Hoogland en Lavreysen vrijdag zij aan zij het goud hadden veroverd op de teamsprint, daar waren zij in de halve finale elkaars tegenstanders. Een aparte gebeurtenis voor de twee vrienden die dagelijks met elkaar trainen. In juni reden ze tijdens de Grote Prijs van Duitsland in Cottbus tegen elkaar. Lavreysen, winnaar van dat toernooi, toonde zich toen de sterkste.

Ik moet nu veel rust pakken, want ik heb echt zere poten Jeffrey Hoogland

“Het is een dubbel gevoel”, zei Hoogland nadat hij de Nederlandse tweestrijd in Glasgow in zijn voordeel had beslist. “Ik ben natuurlijk blij het resultaat, maar je rijdt wel een teamgenoot eruit. We zijn enorm aan elkaar gewaagd, hij behoort tot de wereldtop.” Zowel Hoogland als Lavreysen revancheerde zich voor het mindere optreden op de sprint tijdens de WK in Apeldoorn. Zij werden allebei vroegtijdig uitgeschakeld. Hoogland: “Ik heb me sinds dat WK erg verbeterd.”

Hoogland beschreef de drie races in korte tijd tegen Lavreysen als ‘heftig’. “Ik moet nu veel rust pakken, want ik heb echt zere poten.” In de eerste halve finale verraste Lavreysen, met witte helm, Hoogland met een lange sprint. De krachtpatser, met zwarte helm, was in de tweede race beter op zijn hoede. Met een lengte voorsprong dwong hij een beslissende derde rit af, die hij overtuigend won.