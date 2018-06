Hooggerechtshof in VS keurt inreisverbod goed

Denk wat je wil van de uitspraken van Donald Trump over moslims. Maar met zijn inreisverbod voor inwoners van een aantal landen waar voornamelijk moslims wonen, was niets mis, vindt het Amerikaanse Hooggerechtshof. Het hof vernietigde dinsdag de opschorting van het inreisverbod door een rechter in Hawaï, op verzoek van die staat.

Volgens Hawaii mocht de president niet zomaar verbieden dat mensen uit Tsjaad, Iran, Libië, Syrië, Jemen en Somalië (en Noord-Korea) het land binnen zouden komen. Niet alleen verbiedt de immigratiewet discriminatie naar nationaliteit, maar de president zou het inreisverbod hebben uitgevaardigd omdat hij alle moslims wantrouwt. Hij riep tijdens de campagne immers ronduit op tot het sluiten van de grenzen voor alle moslims. Daardoor zou het besluit in strijd zijn met de Grondwet.

Het was al derde versie van het inreisverbod waar het hof zich over boog. De eerste werd vlak na Trumps aantreden in 2017 onverwacht uitgevaardigd, zorgde voor chaos op de luchthavens en werd door rechters geblokkeerd. Een tweede versie werd ook aangevochten. De derde versie is wat de regering betreft de definitieve. Vijf van de negen rechters, die samen de conservatieve vleugel van het Hooggerechtshof vormen, verwierpen de argumenten van Hawaï. Als de regering vindt dat de staatsveiligheid het eist, op basis van grondig onderzoek, dan mag zo’n inreisverbod, oordeelden ze. Dat burgers zouden kunnen vermoeden dat er vooral vijandigheid tegen een bepaalde godsdienst achter schuilt, maakt dan niet uit.

De uitspraak is een belangrijke overwinning voor president Trump, die zich hiermee door het Hooggerechtshof beschermd ziet tegen een hele reeks lagere rechters en gerechtshoven. En hij is niet - het zou historisch geweest zijn - door de hoogste rechter van het land tot haatzaaier bestempeld.