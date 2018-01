Hoog, hoger, hoogst: groot denken kan weer in Rotterdam

Met eindelijk groen licht voor de bouw van de 150 meter hoge Cooltower, deze week, zit de bouw weer volop in de lift. De economie sterkt aan; na een lange crisis zijn weer echt grote projecten mogelijk, merken architecten en projectontwikkelaars. Vooral Rotterdam kan de voortrekkersrol van torenflatstad weer op zich nemen.

Op het moment klimt aan de Maas het ene na het andere (hoog)bouwproject richting de wolken. Zo verrijst op het Wijnhaveneiland de Up-Town (107 meter). Langs de Maas wordt gewerkt aan de Terrace Tower (107 meter). Met Bright (70 meter) is begonnen. Het prestigieuze appartementencomplex Fenix Lofts staat in de steigers. Het Forum (wonen, winkels) aan de Coolsingel is van start gegaan. Bij The Muse (75 meter) staan de bouwkranen klaar. De Rotta Nova komt eraan. Het Depot, de uitbouw van museum Boijmans, schiet al aardig op. Voor de New York-achtige wijk Little C aan de Coolhaven wordt de grond bouwrijp gemaakt. Het is maar een greep.

Jos Melchers, directeur gebiedsontwikkeling van de gemeente Rotterdam: "Er zit buitengewoon veel in de pijplijn en vele lichten staan op groen. Ik verwacht dan ook meer grote projecten. We kijken nu naar nieuwe oeververbindingen en de ontwikkeling van oude havengebieden. Er is een enorme vraag naar wonen en dus naar bouwen."

Ik schat de kans op 75 procent dat Dutch Windwheel er komt Peter Oussoren

Stroomversnelling Dat betekent dat een megaproject als Feyenoord-City, een compleet nieuw stadsdeel 'op Zuid' rondom een nieuw voetbalstadion voor Feyenoord, zomaar in een stroomversnelling terecht zou kunnen komen. Ook de Dutch Windwheel, een duurzaam hotel- en wooncomplex dat 160 meter vanuit het water moet oprijzen, is misschien toch geen luchtbel. "Ik schat de kans op 75 procent dat Dutch Windwheel er komt", zegt Peter Oussoren, als strategisch adviseur Ruimte en Vastgoed bij APPM betrokken bij het project. "De woorden zetten zich nu om in daden." Het is een kwestie van tijd voor ook het laatste stukje van de Wilhelminapier, aan de Kop van Zuid, is volgebouwd met een paar reuzen. Die zijn al ontworpen. De Havana en de Philadelphia moeten 150 en 70 meter worden en zouden dan naast de onlangs gereedgekomen Boston en Seattle komen. Eerder werd voor de pier al eens Peter Stuyvesant Building getekend (tussen de 165 en 180 meter hoog) maar dat voorstel overleefde de crisis niet. Waardoor een échte slungel op 'klein Manhattan' nog even op zich laat wachten. Al is hoogte volgens Melchers geen doel op zich: "Wij streven als stad naar kwaliteit en diversiteit. Het moet geen verzameling grootse gebaren worden."

Inhaalslag Bij architectenbureau V8 uit Rotterdam, dat de Cooltower (50 verdiepingen) ontwierp, kunnen er geen grootse gebaren genoeg zijn. De sfeer zit er goed in nu die 150 meter eindelijk de lucht in mag. "We kunnen hem straks zo vanuit het raam zien opstijgen, echt heel bijzonder", zegt Michiel Raaphorst van V8. Hij merkt aan alles dat de tijd, na een zware crisis, nu weer rijp is voor grote bouwprojecten: "Er is een geldvlucht gaande van vastgoedfondsen die in deze stad willen investeren. Daar komt bij dat Rotterdam een inhaalslag heeft te maken op het gebied van verdichting van het centrum. Woontorens zijn daar voor een ideale oplossing. 200 meter en hoger gaan we nog wel aantikken." In de andere grote steden bloeit de bouw eveneens, maar met name Amsterdam en Utrecht bouwen vooral heel véél woningen, niet heel hoog en groot. Die 'landmarks' kunnen nu eenmaal makkelijker worden gebouwd in Rotterdam, dat niet de 'handicap' heeft van een historische binnenstad.

Bouwwoede is losgebarsten Toch is het hoogbouwtaboe ook uit Mokum wel verdreven, nu de druk op de woningmarkt zo groot is. "Kijk maar eens", zegt Jeroen van Schooten van het Amsterdamse Team V Architectuur. Trots toont hij de maquettes die overal op het bureau staan opgesteld. Waar het in crisistijd nog bij maquettes bleef, worden ze nu echt gebouwd. Team V is bijvoorbeeld medeverantwoordelijk voor het Zuidasdok, een enorm project waar vervoer, wonen en werken boven- en ondergronds samenkomen. Of de woontorens in Amsterdam-Noord, en de toren bij de Rai in Amsterdam-Zuid. Van Schooten: "We merken weliswaar sinds een jaar of twee dat het weer aantrekt, maar de bouwwoede is nu serieus losgebarsten. Ook vanuit de overheid komt er nu meer op gang." De Zalmhaventoren is met 215 meter het hoogste gebouw dat nu in Rotterdam gepland is Een nadeel van grote, vooral hoge kantoor- of wooncomplexen is de lange adem die ervoor nodig is om ze ook daadwerkelijk van de grond te krijgen, vertellen alle architecten en projectontwikkelaars. Hoe gunstig de economische omstandigheden ook zijn, zeker in dichtbevolkte binnensteden zorgen bezwaarprocedures van omwonenden voor lang oponthoud.