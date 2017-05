Hoofdverdachte kasteelmoord bekent plotseling

In de ogen van justitie was G. altijd al de hoofdverdachte. Tijdens het onderzoek hield G. echter vol dat het enkel de bedoeling was om het slachtoffer een lesje te leren.

De Belgische kasteelbewoner Stijn Saelens werd in januari 2012 doodgeschoten in het West-Vlaamse Wingene. Zijn schoonvader André G. heeft altijd beweerd dat het slachtoffer incest heeft gepleegd met zijn dochtertje. Tijdens zijn bekentenis voerde hij die reden ook weer aan voor de moord. "Het was mijn ultieme redmiddel, mijn laatste kans om mijn kleinkinderen te beschermen. Dat was mijn enige bekommernis."

De Tilburger Franciscus 'Roy' L. heeft de huurmoord volgens het OM gepleegd met zijn inmiddels overleden oom uit Eindhoven. Evert de C. uit Zeeland staat terecht voor zijn rol als vermoedelijk 'moordmakelaar'. De vierde verdachte, Pierre S., zou de moord op verzoek van zijn vriend G. hebben georganiseerd.

Door de verklaring van G. gaat de zitting van woensdag niet door. André G. wordt binnenkort ook opnieuw verhoord door de politie. Daarna worden ook de andere beklaagden aan een nieuw verhoor onderworpen. Indien nodig moeten ze ook met elkaar geconfronteerd worden. Eerder was al beslist dat de verhoren van de beklaagden zouden uitgesteld worden naar de zitting van 12 juni. Het is niet duidelijk of dat nog haalbaar is.

