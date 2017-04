Hoofdverdachte aanslag Stockholm bekent

De verdachte was met een trui over het hoofd de rechtszaal binnengekomen. Kort voor de zitting had hij nog om een andere advocaat gevraagd, omdat hij alleen door een soennitische raadsman verdedigd wilde worden. De rechtbank in Stockholm wees dit verzoek af.

Een bloemenzee op de plek van de aanslag. © ANP

De Oezbeek reed vrijdag met een vrachtwagen in op wandelend publiek in een grote winkelstraat in de Zweedse hoofdstad. Daardoor werden vier mensen gedood en raakten er vijftien gewond. Volgens de Zweedse politie was bekend dat de verdachte sympathieën had voor extremistische organisaties zoals Islamitische Staat.

Tweede verdachte` Zondag hield de Zweedse politie nog een tweede verdachte aan. Die zou een veel mindere grote rol hebben gespeeld. Over de identiteit van die persoon heeft de politie geen mededelingen gedaan. De politie heeft inmiddels circa zeshonderd mensen gehoord. Op meerdere adressen in Stockholm en omgeving zijn huiszoekingen gedaan. Lees ook: Stockholm is nu ook aan de beurt

